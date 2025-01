Auch Niko Kovac offenbar Trainer-Kandidat beim BVB

IMAGO/GEPA pictures/ Chris Bauer

Beim BVB im Gespräch: Niko Kovac

Sollte Nuri Sahin sein persönliches Endspiel in der Champions League beim FC Bologna am Dienstag (ab 21:00 Uhr im LIVE-Ticker) nicht erfolgreich gestalten, dürften seine Tage als Trainer von Borussia Dortmund gezählt sein. Im Hintergrund soll die BVB-Führung bereits nach geeigneten Nachfolgern Ausschau halten. Als Kandidat gilt auch Niko Kovac, Ex-Coach des FC Bayern.

Erik ten Hag, Urs Fischer, Sandro Wagner, Roger Schmidt, Sebastian Hoeneß - die Liste der Übungsleiter, die zuletzt bei Borussia Dortmund gehandelt wurden, ist lang.

Nach "Sky"-Informationen zählt auch Niko Kovac zur Kandidatenliste des sportlich in Schieflage geratenen BVB, der in der Bundesliga aktuell nur Tabellenplatz zehn belegt.

Kovac, der zu aktiven Zeiten selbst in der höchsten deutschen Spielklasse aufgelaufen war, ist derzeit vereinslos. Bei seiner letzten Station beim VfL Wolfsburg musste der Kroate im März 2024 gehen. Zuvor coachte er unter anderem den FC Bayern, Eintracht Frankfurt und die AS Monaco.

In den vergangenen Wochen soll Kovac mit dem türkischen Traditionsverein Besiktas über eine Zusammenarbeit gesprochen haben, eine Einigung zum Greifen nah gewesen sein. Doch dann sagte der 53-Jährige auf den letzten Drücker ab.

Für Kovacs Wechsel zum BVB spricht seine Erfahrung in der Bundesliga und der Champions League, zugleich wird ihm aber nachgesagt, mit seiner Art in vielen Kabinen angeeckt zu sein.

BVB legt fulminanten Fehlstart ins neue Jahr hin

Fakt ist: Sahin steht bei Borussia Dortmund massiv unter Druck. Nach drei Niederlagen aus den ersten drei Ligaspielen des neuen Jahres herrscht rund um den BVB so etwas wie Endzeitstimmung.

Der einstige Meisterheld der Westfalen war im vergangenen Sommer vom Assistenten zum Cheftrainer aufgestiegen, nachdem der Abschied von Edin Terzic feststand.

In der Bundesliga entsprachen jedoch weder Leistungen noch Ergebnisse den Erwartungen, weshalb in Fankreisen schon länger über den Übungsleiter diskutiert wird. Bei einer Bruchlandung in Bologna könnte das Thema schnell Fahrt aufnehmen.