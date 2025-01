Mainz holt Maloney aus Heidenheim

IMAGO/Eibner-Pressefoto

Lennard Maloney wechselt nach Mainz

Der zweimalige US-Nationalspieler Lennard Maloney wechselt innerhalb der Fußball-Bundesliga vom 1. FC Heidenheim zum FSV Mainz 05.

Bei den Rheinhessen erhält der defensive Mittelfeldspieler einen Vertrag bis 2028. "Mainz 05 passt hervorragend zu mir, sowohl von der Spielweise als auch von der gesamtem Art", wurde der 25-Jährige in einer Pressemitteilung zitiert.

In Heidenheim war der Vize-Kapitän seit Anfang Dezember nicht mehr zum Zuge gekommen. Maloney sei "nicht in der Verfassung, den vollen Fokus auf die sportliche Aufgabe zu haben", hatte Trainer Frank Schmidt damals verärgert gesagt und angefügt: "Ich wünsche mir von einem Vize-Kapitän einen anderen Fokus und eine andere Leistung".

Maloneys Vertrag in Heidenheim lief zum Saisonende aus, nun erhält der FCH zumindest noch eine Ablösesumme. "Lenny hatte uns darüber informiert, dass er im Sommer auf jeden Fall in Mainz unterschreiben wird, diesen Wechsel aber gerne noch in dieser Winter-Transferperiode vollziehen möchte", sagte der Vorstandsvorsitzende Holger Sanwald. Beide Klubs hätten daher "eine wirtschaftlich sinnvolle Lösung" gefunden.

Der in Berlin geborene Maloney, der in der U18 und U19 auch für den DFB auflief, hatte seine Profikarriere 2017 bei Union Berlin begonnen, spielte in der Folge auch für den Chemnitzer FC und Borussia Dortmund sowie seit 2022 für Heidenheim.