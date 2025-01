Bayer Leverkusen legt CL-Marschroute neu fest

unknown

Bayer Leverkusen will noch auf direktem Wege ins Champions-League-Achtelfinale

Um Kraft für den Titelkampf in der Bundesliga zu sparen, hofft Deutschlands Fußballmeister Bayer Leverkusen auf das direkte Weiterkommen in der Champions League.

Direkt ins Achtelfinale oder doch Nachsitzen in den Play-offs? Für Bayer Leverkusen wird das Finale der Ligaphase in der Champions League nächste Woche gegen Sparta Prag nach der unnötigen Pleite bei Atletico Madrid aufregender als gewollt.

"Natürlich hätte uns auch ein Punkt schon extrem geholfen. Jetzt müssen wir es abwarten", sagte Leverkusens Sport-Geschäftsführer Simon Rolfes nach dem 1:2 (1:0): "Natürlich wollen wir nächste Woche gewinnen gegen Prag zu Hause. Und dann werden wir sehen, ob wir es noch in die Top Acht schaffen können oder in die Play-offs gehen."

In Madrid hatte Leverkusen in einer hitzigen Partie nach dem Treffer von Piero Hincapie (45.+1) geführt, spielte lange in Überzahl - doch es reichte nach einem Doppelpack von Weltmeister Julian Alvarez (51. und 90.) am Ende dennoch nicht zum Sieg.

"Natürlich schmerzt es", sagte Rolfes, der am Dienstag 43. Geburtstag hatte und sich nun nachträglich quasi den direkten Einzug ins Achtelfinale als Geschenk wünscht. Denn das würde "zwei englische Wochen weniger" bedeuten, sagte der Manager auch mit Blick auf die Belastung im Kampf um die Meisterschaft und den Titel im DFB-Pokal: "Das hilft auf jeden Fall." Und Florian Wirtz gab bei Instagram das Motto aus: "Wir wollten mehr, aber Kopf hoch und lasst uns stärker zurückkommen".