Upamecano deutet Verlängerung an

IMAGO/Silas Schueller/DeFodi Images

Dayot Upamecano will weiter beim FC Bayern spielen

Der FC Bayern steht mit Blick auf auslaufende Verträge bei einigen Spielern derzeit unter Zugzwang. Ein solches Szenario soll bei Dayot Upamecano vermieden werden. Der Innenverteidiger will gerne vorzeitig verlängern.

"Ich hoffe, dass es weitergeht", wird Dayot Upamecano von der "Sport Bild" zitiert.

Der Vertrag des Franzosen beim FC Bayern ist noch bis 2026 datiert. "Ich habe noch Zeit. Aber ich bin sehr zufrieden. Mit der Entwicklung, mit unserer Mannschaft, mit dem Verhältnis zu Vincent Kompany", hob der Abwehrspieler weiter hervor.

Gespräche über eine Verlängerung hat es mit den Verantwortlichen der Münchner noch nicht gegeben. "Aber bald", kündigte Upamecano an.

Dem Bericht zufolge will der FC Bayern vermeiden, dass Upamecano in ein letztes Vertragsjahr geht und der Klub sich damit in einer ähnlichen Situation wie aktuell bei Leroy Sané, Joshua Kimmich oder Alphonso Davies befindet. Verlängert das Trio nicht, steht im Sommer ein ablösefreier Wechsel bevor.

Anfang des Jahres hatte die "AZ" bereits berichtet, dass der FC Bayern den Vertrag von Upamecano verlängern will. Die Entwicklung im letzten halben Jahr hat die Entscheidungsträger um Sportvorstand Max Eberl offenbar überzeugt. Nach Einschätzung des Blattes sei es inzwischen "realistisch", dass der französische Abwehrmann dem deutschen Rekordmeister langfristig erhalten bleibt.

Upamecano blüht unter Kompany auf

Dayot Upamecano war im Sommer 2021 für 42,5 Millionen Euro von RB Leipzig zum FC Bayern gewechselt. Seitdem bestritt er 138 Pflichtspiele für die Münchner.

Nachdem der 26-Jährige unter Ex-Trainer Thomas Tuchel noch mit schwankenden Leistungen zu kämpfen hatte und teilweise sogar zum Bankdrücker degradiert worden war, blühte Upamecano unter Trainer Vincent Kompany auf.

"Wir haben einen sehr, sehr guten Trainer! Ich habe viel geredet mit ihm, er hilft mir und ich bin sehr, sehr zufrieden mit ihm", hatte der Innenverteidiger bereits im Dezember gesagt.