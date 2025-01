RB Leipzig feiert "verdienten Sieg" gegen Sporting

IMAGO/Michael Taeger

RB Leipzig jubelt erstmals in der laufenden Saison in der Champions League

RB Leipzig hat vor der Bewährungsprobe gegen Bayer Leverkusen einen Prestigeerfolg in der Champions League gefeiert.

Das sportlich bedeutungslose Heimspiel gegen Sporting Lissabon gewann RB Leipzig am Mittwoch mit 2:1 (1:0). Der erste Sieg im siebten Spiel in der Königsklasse ist jedoch nur kosmetischer Natur, RB hatte bereits zuvor keine Chance mehr auf die K.o.-Runde gehabt.

"Es ist ein verdienter Sieg für uns, weil wir in der ersten Halbzeit das bessere Team waren. Am Ende ist Sporting besser ins Spiel gekommen", sagte Trainer Marco Rose: "Wir freuen uns über diesen Sieg, wir brauchen ihn."

Benjamin Sesko (19.) und der eingewechselte Yussuf Poulsen (78.) trafen für die Leipziger, die davor alle sechs Partien in Europas Top-Liga verloren hatten. Viktor Gyökeres (75.) war für Lissabon erfolgreich.

Mit dem Erfolgserlebnis gegen Sporting schoss sich das zuletzt strauchelnde Team von Rose für das wichtige Bundesliga-Spiel am Samstag (15.30 Uhr/Sky) gegen Meister Leverkusen warm. Zuvor war Leipzig in der Liga zweimal in Folge ohne Sieg geblieben und aus den Champions-League-Rängen gefallen.

RB Leipzig verabschiedet sich aus der Champions League

In der Königsklasse könnte sich RB zum Abschluss der neuen Ligaphase am kommenden Mittwoch (21.00 Uhr/DAZN) bei Sturm Graz mit einem weiteren Sieg erhobenen Hauptes von der europäischen Bühne verabschieden.

Mit Blick auf das Spiel bei der Werkself mischte Rose kräftig durch, sechs neue Spieler standen in der Startelf. Unter anderem kehrten die Offensiv-Stammkräfte Sesko und Lois Openda in die Startelf zurück, die beim bitteren 3:3 in der Liga beim VfL Bochum noch gesperrt gefehlt hatten.

Die Leipziger brauchten gegen Sporting ein wenig, bis sie ins Rollen kamen. Nach längerer Abtastphase fand David Raum den am zweiten Pfosten lauernden Sesko, der den Ball über die Linie drückte. Ein weiterer Treffer von Raum war wegen einer Abseitsstellung nach Ansicht der Videobilder aberkannt worden.

Nach der Pause kamen die Leipziger wesentlich ernsthafter aus der Kabine als noch in Bochum. Xavi (48.) jagte den Ball knapp über das Tor, Amadou Haidara (51.) traf aus der Distanz den Pfosten. In der Schlussphase wurde es noch einmal wild, als erst Gyökeres traf und Poulsen nur drei Minuten später für RB nachlegte.