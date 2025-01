Kimmich legt Finger in die Wunde

IMAGO/Tim Rehbein/RHR-FOTO

Joshua Kimmich hadert nach der Niederlage des FC Bayern

Der FC Bayern droht in der Champions League das direkte Achtelfinal-Ticket zu verpassen. Für Joshua Kimmich steht nach der 0:3-Niederlage bei Feyenoord fest: Die Münchner sind derzeit keine Spitzenmannschaft in der Königsklasse.

Die Champions-League-Tabelle lüge nicht, befand Joshua Kimmich am Mittwochabend - und in besagtem Tableau ist der FC Bayern nach sieben von acht Spieltagen lediglich 15.

Die Münchner treffen am kommenden Mittwoch (21 Uhr im Live-Ticker bei sport.de) noch auf Slovan Bratislava. Ein Heimsieg ist Pflicht, zudem ist der Bundesligist noch auf reichlich Schützenhilfe angewiesen.

FC Bayern "momentan kein Topteam in Europa"

"Wir müssen uns schon eingestehen, dass wir momentan kein Topteam in Europa sind. Wir sind zu weit weg, zu fragil, nicht reif und abgezockt genug. Da fehlt uns noch ein bisschen was", konstatierte Kimmich.

80 Prozent Ballbesitz und ein Torschuss-Verhältnis von 30:8 reichten dem FC Bayern in Rotterdam nicht aus, um etwas Zählbares mitzunehmen. Stattdessen bestrafte Feyenoord die Münchner Konteranfälligkeit eiskalt und gewann letztlich sogar deutlich mit 3:0.

"Wir lassen definitiv zu viel liegen. Wenn ich sehe, wie viele Großchancen wir haben und wie einfach wir es dem Gegner machen, Tore zu erzielen. Das war sehr, sehr schlecht. Die Prüfung haben wir nicht bestanden", kritisierte Kimmich.

FC Bayern mit "null Angst vor den Playoffs"

Der FC Bayern hatte in der laufenden Champions-League-Saison zuvor ebenfalls bei Aston Villa (0:1) sowie beim FC Barcelona (1:4) verloren. Demgegenüber stehen vier Siege in der Königsklasse. Immerhin: Die Teilnahme an den Playoffs ist sicher. Die direkte Achtelfinal-Teilnahme ist nicht mehr in der eigenen Hand.

"Wir haben null Angst vor den Playoffs. Wenn wir reinmüssen, ist es eben so", sagte Cheftrainer Vincent Kompany nach dem jüngsten Rückschlag in Rotterdam.