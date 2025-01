BVB erhält Adeyemi-Offerte - Wunschziel durchgesickert

IMAGO/Bahho Kara

Verlässt Karim Adeyemi im Winter den BVB?

Neben der Trainer-Suche würde Borussia Dortmund auch nach wie vor gerne auf dem Transfermarkt tätig werden. Karim Adeyemi könnte den BVB im Januar derweil noch verlassen - für eine beeindruckende Summe. Allerdings soll der Interessent nicht seinem Wechsel-Wunsch entsprechen.

Wie "Sky" berichtet, macht die SSC Neapel beim 23 Jahre alten Nationalspieler Ernst. Demnach bietet der Klub aus der italienischen Serie A dem BVB inzwischen 52,5 Millionen Euro für Karim Adeyemi. Das erste Angebot in der vergangenen Woche habe angeblich nur 40 Millionen Euro betragen, heißt es.

Es laufen demnach aktuell direkte Gespräche zwischen den Klubs, der BVB soll einem Verkauf Adeyemis mittlerweile offen gegenüber stehen - kein Wunder angesichts der kolportierten Mega-Ablöse. Das Problem aus Sicht der Dortmunder: Adeyemi selbst will im Winter angeblich nicht wechseln - oder zumindest nicht nach Italien.

Laut "Bild" liebäugelt er nämlich vielmehr mit einem künftigen Engagement in der Premier League. Der FC Chelsea, der sich in der Vergangenheit auch um ihn bemühte, soll ganz oben auf Adeyemis Wunschliste stehen. Aber auch für Angebote anderer Top-Vereine aus England soll er offen sein.

Über das Interesse Neapels am gebürtigen Münchner hatte zuletzt auch Transfer-Guru Fabrizio Romano berichtet. Bei ihm hieß es allerdings noch, es stehe nur ein Paket zwischen 45 und 50 Millionen Euro im Raum.

Adeyemis durchwachsene Bilanz beim BVB

Romano und "Sky" vermelden übereinstimmend, dass neben Adeyemi auch Alejandro Garnacho von Manchester United auf dem Napoli-Zettel steht. Geld für einen Blockbuster-Deal sowie Bedarf auf dem Offensivflügel ist bei der SSC vorhanden. Khvicha Kvaratskhelia veränderte sich vor rund einer Woche in Richtung Paris Saint-Germain. 70 Millionen Euro sollen als Ablöse geflossen sein.

Dass sich der BVB bei Adeyemi gesprächsbereit zeigt, überrascht kaum.

Zwar deutete der gebürtige Münchner in seinen bislang zweieinhalb Jahren in Schwarz und Gelb immer wieder sein großes Potenzial an. Den absoluten Durchbruch schaffte Adeyemi beim BVB auch wegen zahlreicher Verletzungen aber noch nicht. Seine Bilanz im Dortmunder Trikot: 79 Pflichtspiele mit 19 Treffern und 13 Vorlagen.