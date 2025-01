Gerücht um irre Weltrekord-Offerte für Vinícius Junior

IMAGO/Jose Breton

Verlässt Vinícius Junior Real Madrid?

Mit einer Ablöse in Höhe von 222 Millionen Euro, die Paris Saint-Germain 2017 an den FC Barcelona überwiesen haben soll, ist Neymar nach wie vor der teuerste Spieler der Fußball-Geschichte. Glaubt man den Medienberichten, ist man in Saudi-Arabien allerdings bereit, diese Summe zu pulverisieren. Objekt der Begierde: Vinícius Junior von Real Madrid.

Dass die finanziell eigentlich mit unerschöpflichen Mitteln ausgestatteten Klubs der saudi-arabischen Pro League ein Auge auf Vinícius Junior von Real Madrid geworfen haben sollen, geistert schon seit einiger Zeit durch die Medien, das Portal "GIVEMESPORT" will nun allerdings Details erfahren haben - darunter eine Offerte astronomischen Ausmaßes.

Demnach ist Al-Ahli bereit, 350 Millionen Euro in den Ring zu schmeißen und damit den bisherigen Weltrekord beinahe wie Peanuts aussehen zu lassen.

Klar ist allerdings, dass sich Real Madrid selbst bei einem solchen, beinahe unmoralischen Angebot, nicht leicht davon überzeugen lassen dürfte, den Offensivstar ziehen zu lassen.

Zum einen verlängerte Vinícius Junior seinen Vertrag bei den Königlichen Ende Oktober 2023 bis Sommer 2027, zum anderen gehört der Brasilianer fraglos zu den absoluten Superstars des Weltfußballs - und untermauert dies mit Werten.

Seit seinem Wechsel zu Real Madrid erzielte der 24-Jährige 100 Tore in 291 Pflichtspielen, weitere 84 Treffer bereitete er vor. Vor allem seit der Saison 2021/22 legt der Nationalspieler mächtig zu.

2023/24 traf Vinícius Junior 24 Mal (11 Vorlagen) in 39 Partien, 2024/25 steht er schon wieder bei 16 Treffern (9 Vorlagen) in 26 Spielen. Außerdem erzielte der Südamerikaner bereits in zwei Champions-League-Endspielen Tore und wurde 2024 von der FIFA zum Weltfußballer gekürt.

Wechsel nur "eine Frage der Zeit"

In Saudi-Arabien strotzt man offenbar dennoch nur so vor Selbstvertrauen, den Deal über die Bühne bringen zu können.

"Wir haben keine Träume, es ist eine Frage der Zeit und der Verhandlungen", sagte Omar Mugharbel, CEO der Saudi Pro League, angesprochen auf einen möglichen Wechsel von Vinicius Jr. nach Saudi-Arabien unlängst der "Marca".

"Es ist kein Geheimnis, viele Dinge haben sich in den letzten Jahren verändert. Es gibt gewisse Veränderungen, aber alle Teams haben sich verbessert", so der Liga-Boss.