Transfer-Pläne des BVB "wieder bei Null"

Sucht Neuzugänge für den BVB: Sportdirektor Sebastian Kehl

Rund um Borussia Dortmund wächst die Irritation über die zuletzt erfolglosen Transfer-Bemühungen. Ein Insider macht den BVB-Fans wenig Hoffnung auf Besserung.

"Eigentlich wollte der BVB gut vorbereitet sein, um auf den Abgang von Donyell Malen zu reagieren", erklärte "Sky"-Reporter Patrick Berger in der Sendung "Transfer Update - die Show". Nach der Entlassung von Nuri Sahin starte man in Dortmund aber nun "wieder bei Null", konstatierte der Experte.

Sahins Wunsch, einen neuen Spieler für die Achter-Position zu verpflichten sei "on hold", so Berger, bei den Transferzielen Renato Veiga (FC Chelsea) und Marcus Rashford (Manchester United) gebe es zudem große finanzielle Differenzen in den Verhandlungen der Klubs.

"Das ist alles ganz, ganz vertrackt beim BVB", sagte Berger und verwies darauf, dass am Donnerstag wieder die Kaderrunde der Borussen-Bosse tage.

Tatsächlich hat der BVB zwar für Malens Wechsel zu Aston Villa in die englische Premier League 25 Millionen Euro plus X kassiert. Einen Neuzugänge vermeldete der Verein in der laufenden Transferperiode allerdings noch nicht.

Die offene Trainer-Frage, die bis Ende der Woche geklärt sein soll, dürfte die Bemühungen um dringend benötigte Verstärkungen nicht einfacher machen.

BVB: Mega-Offerte für Adeyemi?

Auf der Abgabenseite könnte es allerdings demnächst weitere Bewegung geben: "Sky" zufolge habe die SSC Neapel ihre Offerte für Angreifer Karim Adeyemi deutlich aufgestockt, von zunächst 40 auf jetzt satte 52,5 Millionen Euro - ein Betrag, bei dem der BVB schwach werden könnte.

Während die Dortmunder demnach grünes Licht für den Transfer des 23 Jahre alten Nationalspielers nach Italien geben würden, soll Adeyemi einem Winter-Wechsel gegenüber abgeneigt sein.

Über das Interesse Neapels am gebürtigen Münchner hatte zuletzt auch Transfer-Guru Fabrizio Romano berichtet. Bei ihm hieß es allerdings noch, es stehe nur ein Paket zwischen 45 und 50 Millionen Euro im Raum.