Medien: Barca-Star für Bayern weiter "interessant"

IMAGO/Mutsu Kawamori

Frenkie de Jong wird beim FC Bayern gehandelt

Dass Mittelfeldspieler Frenkie de Jong gut zum FC Bayern passen könnte, mutmaßten Medien bereits, bevor der Mittelfeldspieler 2019 für mehr als 85 Millionen Euro von Ajax Amsterdam zum FC Barcelona wechselte. In der Folge keimten Gerüchte um ein Interesse aus München immer wieder auf - so auch jetzt.

Auch wenn Frenkie de Jong in den vergangenen Monaten mehr mit Verletzungen zu kämpfen hatte, als dass er in Reihen des FC Barcelona sein Können ausspielte, soll der 27-jährige Niederländer weiter eine Rolle in den Überlegungen des FC Bayern spielen. Das berichtet das katalanische Portal "El Nacional".

Demnach soll vor allem Bayern-Coach Vincent Kompany in de Jong weiterhin eine "interessante Verstärkung" sehen, sofern man den Nationalspieler, dessen Vertrag schon im Sommer 2026 ausläuft, zu einem vernünftigen Preis bekommt.

Dass dies gelingt, scheint durchaus möglich: Da de Jong seit seinem Comeback im Oktober 2024 der Form alter Tage hinterherläuft, soll man in Barcelona eingesehen haben, dass Mondpreise nicht mehr zu erzielen sind. In München wiederum soll man "EL Nacional" zufolge eine Schmerzgrenze von 30 Millionen Euro ausgerufen haben.

Duo soll beim FC Bayern noch nicht überzeugt haben

Der FC Bayern soll die Entwicklungen um de Jong vor allem verfolgen, da man fürchten muss, dass Joshua Kimmich seinen auslaufenden Vertrag nicht verlängert. Zudem zählt Leon Goretzka zu den Streichkandidaten, Joao Palhinha und Konrad Laimer sollen Kompany hingegen noch nicht vollends überzeugt haben.

Vollends überzeugt, ist man beim deutschen Rekordmeister ganz sicher nicht von dem Szenario, das sich Barca dem Bericht zufolge wünschen soll: Angeblich würden die Katalanen am liebsten de Jong nutzen, um ihre Chance auf Jamal Musiala vom FC Bayern zu erhöhen.

Den Youngster abzugeben, schwebt den Bayern allerdings nicht einmal im Ansatz vor.