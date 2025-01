Hohe Auszeichnung für Ex-Bayern-Stürmer

Andreas Gebert, dpa

Ex-Bayern-Star Claudio Pizarro ist in Peru zum Ehrenprofessor ernannt worden

In der Fußball-Bundesliga ist der einstige Top-Stürmer für seine Torgefahr bekannt. Dort gewann er zahlreiche Titel, vor allem mit dem FC Bayern und dem SV Werder Bremen. Nun hat Claudio Pizarro in seiner Heimat eine besondere Auszeichnung erhalten.

Der ehemalige Bundesligaprofi Claudio Pizarro ist in seiner peruanischen Heimat zum Ehrenprofessor ernannt worden. Damit wurde "seine bemerkenswerte Karriere im Fußball und sein Einfluss auf den Sport auf nationaler und internationaler Ebene gewürdigt", wie die Peruanische Hochschule für angewandte Wissenschaften (UPC) mitteilte.

"Ich bin dankbar für diese Ehrung, da ich weiß, dass die UPC eine Universität ist, die den nationalen Sport sehr unterstützt. Das ist eines der Dinge, die ich schon immer tun wollte, und ich hoffe, dass wir gemeinsam die Entwicklung junger Menschen in unserem Land unterstützen und fördern können", sagte der 46-Jährige laut Mitteilung.

Aus der Bundesliga ist Pizarro für seine Torgefahr bekannt. In 21 Jahren spielte er in fünf verschiedenen Zeitabschnitten für Werder und in zwei für den FC Bayern München. Ein Jahr spielte er auch für den 1. FC Köln. Die peruanische Frohnatur ist der älteste Torschütze in der langen Historie der Fußball-Bundesliga. Mit 109 Bundesliga-Treffern ist er Werder Bremens Rekordtorschütze und damit auch noch weit vor anderen Legenden wie Ailton (88) oder Rudi Völler (97).

Mit den Bayern wurde der Stürmer sechsmal deutscher Meister und gewann 2013 die Champions League. 2020 hatte er seine Profikarriere in Bremen beendet. Seitdem ist er unter anderem als Repräsentant für den FC Bayern tätig und spielt regelmäßig für die Traditionsmannschaft "FC Bayern Legends".