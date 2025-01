Lobeshymnen auf Hummels halten trotz Roma-Pleite an

IMAGO/AZ Alkmaar v AS Roma

Mats Hummels (vorne) unterlag mit seiner Roma in Alkmaar

Nachdem Mats Hummels unter dem neuen Cheftrainer Claudio Ranieri bei der AS Rom endlich einen Stammplatz eroberte, lief es bei dem italienischen Hauptstadtklub auch insgesamt deutlich besser. Der sportliche Aufwärtstrend wurde am zurückliegenden Donnerstag zwar gestoppt, für den deutschen Abwehr-Routinier gab es aber weiterhin lobende Worte.

Die Bilanz der vergangenen Wochen ist eindeutig: Mit Mats Hummels in der Startformation des Trainer-Altmeisters Claudio Ranieri holte die AS Rom aus den letzten sechs Serie-A-Partien vier Siege und zwei Remis. Und auch in der Europa League waren die Römer bis zuletzt noch ungeschlagen, wenn der Weltmeister von 2014 in der Anfangself stand.

Diese Erfolgsserie riss am Donnerstagabend, als die Roma denkbar knapp mit 0:1 beim niederländischen Erstligisten AZ Alkmaar verlor. Das Tor des Tages fiel erst in der 80. Minute, Hummels stand über die gesamte Spielzeit auf dem Feld.

Ranieri beklagt "unglaubliche Fehler"

In den italienischen Medien wurde der langjährige Bundesliga-Star von Borussia Dortmund und dem FC Bayern trotz der Auswärtsniederlage erneut lobend erwähnt.

"Hummels ist eine Garantie, er ist immer in der Lage, verworrene Situationen zu lösen", schrieb etwa die "Gazzetta dello Sport".

Der Tabellenneunte der Serie A hat durch den Dämpfer am Donnerstagabend die Chance auf ein direktes Weiterkommen in der Europa League verpasst. "Wir haben unglaubliche Fehler gemacht. Wir hatten das Spiel in der Hand und unsere Gegner haben es gewonnen", kritisierte Trainer Claudio Ranieri nach dem Spiel.

Noch härter formulierte es die Zeitung "Corriere dello Sport": "Es ist unglaublich, wie die AS Rom ein einfaches Match vermasselt hat."

Einzig für den Weltmeister von 2014 hatten die Medien warme Worte übrig. "Wenn Rom sich in der ersten Halbzeit über Wasser hält, ist das nur Hummels zu verdanken", kommentierte "Tuttosport". Mit neun Punkten aus sieben Spielen muss die Roma nun sogar um die Teilnahme an den Play-offs bangen.