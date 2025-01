Guardiola fiebert Marmoush-Debüt entgegen

AFP/SID/KIRILL KUDRYAVTSEV

Omar Marmoush brennt nach bei seinem Abschied in Frankfurt auf sein City-Debüt

Winterzugang Omar Marmoush von Fußball-Bundesligist Eintracht Frankfurt darf im Heimspiel gegen den FC Chelsea gleich auf sein Premier-League-Debüt für Manchester City hoffen.

Laut Teammanager Pep Guardiola gehört der frühere Profi des Fußball-Bundesligisten Eintracht Frankfurt wie die beiden anderen neuen Spieler Vitor Reis und Abduqodir Khusanov zum Kader der Citizens am Samstag (18:30 Uhr/Sky). "Sie können spielen", sagte Guardiola, der einen Einsatz von Beginn an trotz anhaltender Verletzungsprobleme aber offenließ.

Marmoush bringe "außergewöhnliche Qualität" mit, "er ist ein Spieler für die nächsten Jahre mit Qualität im letzten Drittel". Deshalb habe ihn City verpflichtet, sagte Guardiola, nachdem der englische Meister den Transfer für die Ablösesumme von 75 Millionen Euro plus fünf Millionen an Bonuszahlungen bekannt gegeben hatte. Der Ägypter werde sich schnell anpassen.

Die nächsten beiden Spiele seien "sehr, sehr wichtig, das sind Finals für uns", sagte Guardiola dazu. Der kriselnde Tabellenfünfte City könnte mit einem Sieg an Chelsea vorbeiziehen und damit in die Champions-League-Ränge zurückkehren.

In der Königsklasse steht Manchester im darauffolgenden Spiel gegen den FC Brügge unter Druck, das Aus in der Ligaphase droht. "Wir werden es schaffen", betonte der spanische Coach mit Blick auf die Partie am Mittwoch (21:00 Uhr/DAZN): "Warum sollte ich etwas anderes denken?"