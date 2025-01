Fünf Fans nach Krawallen in Rom festgenommen

AFP/SID/Filippo MONTEFORTE

Am Donnerstag war es zu Krawallen gekommen

Der italienische Polizei hat im Zusammenhang mit den gewalttätigen Auseinandersetzungen zwischen Fans von Lazio Rom und Real Sociedad fünf Personen festgenommen. Dies teilten die Behörden am Freitag mit, laut Medien handelt es sich bei den festgenommenen Personen um fünf Fans von Lazio.

Anhänger der beiden Teams waren in der Nacht vor dem Europa-League-Spiel am Donnerstag aneinander geraten. Bei den Ausschreitungen im Zentrum der italienischen Hauptstadt wurden laut Medienberichten neun Spanier mit Stichwunden verletzt, einer davon schwer. Lebensgefahr bestehe aber nicht. Etwa 80 Lazio-Ultras hätten gut 70 Fans des Gegners aus San Sebastian in einem Lokal im zentralen Viertel Monti angegriffen.

Auf Videos ist zu sehen, wie in einer engen Straße bengalische Feuer und Stühle durch die Luft fliegen. Als die Polizei eintraf, flüchteten die Angreifer, einige Personen seien dennoch identifiziert worden, hieß es weiter. Die fünf Personen wurden aufgrund der Videos von Überwachungskameras identifiziert.