1. FC Köln springt wieder an die Spitze

IMAGO/Herbertz / Nico Herbertz

Der 1. FC Köln jubelt

Der 1. FC Köln ist wieder auf Aufstiegskurs. Der Fußball-Zweitligist gewann dank einer späten Erlösung gegen die SV Elversberg glanzlos mit 1:0 (0:0) und schob sich somit zumindest zwischenzeitlich wieder an die Tabellenspitze. Die Elversberger nahmen bei ihrem ersten Besuch im Rhein-Energie-Stadion keine Punkte mit, bleiben aber in der erweiterten Spitzengruppe.

Vor 49.800 Zuschauern schoss Dejan Ljubicic (82.) das einzige Tor, der Elversberger Elias Baum sah nach einem wiederholten Foulspiel zudem Gelb-Rot (90.+3). Damit gab der 1. FC Köln eine Antwort auf den enttäuschenden Hinrundenauftakt beim Hamburger SV (0:1). Der HSV kann mit einem Sieg im Samstagabendspiel aber wieder an den Kölnern vorbeiziehen.

Schon in der 2. Minute erspielte sich Köln die erste große Chance. Nach einem Ballverlust tief in der eigenen Hälfte der Elversberger landete der Ball im Strafraum bei Dejan Ljubicic, der nur knapp über das Tor schoss. Ebenso intensiv ging es weiter: Damion Downs und Ljubicic fehlte aber die letzte Präzision. Nachdem der FC in der ersten Viertelstunde drückend überlegen war, änderten sich die Spielanteile - und die Elversberger kamen immer besser in Tritt.

Kurz nach der Pause hatte der FC Glück: Die Führung der Gäste durch Fisnik Asllani wurde nach VAR-Prüfung wegen einer Abseitsposition zurückgenommen (50.). Auch die vermeintliche Führung der Kölner durch Linton Maina nahm der Schiedsrichter nach Ansicht der Bilder zurück (66.). Den FC verließ jedoch nicht der Mut, Ljubicic traf von der Strafraumgrenze ins rechte Eck.