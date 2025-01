Dreifacher Mbappé lässt Real jubeln

IMAGO/ABACA

Mbappé wurde für Real Madrid zum Matchwinner

Dank Superstar Kylian Mbappé hat sich Real Madrid in der spanischen Fußball-Meisterschaft ein wenig vom Lokalrivalen Atlético abgesetzt.

Der Spitzenreiter verbuchte beim Tabellen-Letzten Real Valladolid einen 3:0 (1:0)-Erfolg. Der französische Torjäger erzielte dabei alle drei Treffer in der 30. und 57. Minute sowie per Foulelfmeter in der Nachspielzeit.

Für Mbappé waren es nach Anlaufschwierigkeiten in der ersten Saison bei Real die Liga-Tore 13 bis 15, erstmals gelang dem 26-Jährigen ein Dreierpack für die Königlichen.

Atlético Madrid kam nach dem 2:1-Erfolg über Bayer Leverkusen in der Champions League daheim nicht über ein 1:1 (0:1) gegen Betis Sevilla hinaus. Damit gab es den nächsten Punktverlust nach der überraschenden Niederlage gegen Aufsteiger CD Leganés. Real liegt damit nun vier Punkte vor Atlético an der Spitze.