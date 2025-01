Goretzka gibt Verletzungs-Update

Tom Weller/dpa

Laut Goretzka ist seine Oberschenkelverletzung nicht schlimm.

Fußballprofi Leon Goretzka vom FC Bayern München hat sich nach eigenen Angaben beim 2:1-Sieg des Bundesliga-Tabellenführers beim SC Freiburg nicht schwerer verletzt.

"Zum Glück ist meine Verletzung nichts Ernstes. Bald zurück", schrieb der 29-Jährige am Abend nach der Partie bei Instagram. Eine offizielle Diagnose stand zunächst noch aus.

Goretzka hatte wenige Minuten vor Ende der ersten Halbzeit das Feld verlassen müssen, er griff sich dabei an den hinteren linken Oberschenkel. Ein Einsatz im letzten Champions-League-Vorrundenspiel am kommenden Mittwoch gegen Slovan Bratislava kommt für Goretzka wegen einer Gelb-Sperre ohnehin nicht infrage. Zuletzt hatte er sich mit stärkeren Leistungen wieder zurück in die Formation von Trainer Vincent Kompany gespielt.