Mbappé hat nach Gala "Hunger auf mehr"

AFP/AFP/Cesar Manso

Bejubelt Sieg und Dreierpack: Kylian Mbappé

Nach seinem ersten Dreierpack im Trikot von Real Madrid hatte Kylian Mbappé noch immer nicht genug. "Hungry for more", schrieb er unter einen Post auf Instagram am späten Samstagabend, "Hunger auf mehr" also. Und das nach einem 3:0 (1:0)-Erfolg bei Real Valladolid, mit dem der ärgste Verfolger in der Liga, Stadtrivale Atlético, auf vier Punkte distanziert wurde - und nach einer Woche, in der Mbappé ganze sechs Tore für den spanischen Tabellenführer geschossen hat.

"Ich bin glücklich mit dem Hattrick, aber noch glücklicher über den Sieg", sagte der 26-Jährige im vereinseigenen TV. "Es fühlt sich so an, als ob ich das jede Woche sagen würde, aber es ist die Wahrheit", beteuerte er nach dem Sieg, zu dem er mit seinen Treffern in der 30. und 57. Minute sowie dem verwandelten Foulelfmeter in der ersten Minute der Nachspielzeit maßgeblich beigetragen hatte.

Es waren die Saisontore 13 bis 15 für Mbappé, dem in der Torjägerliste von La Liga nun nur noch ein Treffer auf den Führenden Robert Lewandowski fehlt. "Mbappé gibt dem Team viel", lobte Trainer Carlo Ancelotti, "er hat seine Form in den letzten paar Monaten gefunden. Für uns ist das ein Plus, er ist ein Spieler mit vielen Qualitäten."

Als Dreifach-Torschütze krönte Mbappé seine Woche, nachdem er am vorigen Wochenende bereits zweimal gegen UD Las Palmas (4:1) getroffen hatte und auch in der Champions League gegen RB Salzburg (5:1) erfolgreich war. Dass Verfolger Atlético am frühen Samstagabend nur 1:1 gegen den FC Villarreal gespielt hatte, war eine Steilvorlage für die Königlichen.

"Es war sehr wichtig, heute zu gewinnen nach dem Ergebnis von Atlético", betonte Mbappe, während sein Coach Ancelotti angesichts des Vier-Punkte-Vorsprungs mahnte: "Wir haben einen Vorteil, aber wir würden zu weit gehen, wenn wir sagen, dass es vorbei ist."