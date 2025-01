FC Chelsea sorgt für Weltrekordablöse

IMAGO/Hans van der Valk

Girma erhält einen Vertrag bis 2029

Der erste Millionentransfer im Fußball der Frauen ist perfekt.

Der FC Chelsea gab am Sonntag wie erwartet die Verpflichtung von US-Nationalspielerin Naomi Girma bekannt und soll Medienberichten zufolge dafür eine Weltrekordablöse in Höhe von 1,1 Millionen Dollar (rund 1,06 Mio. Euro) an das NWSL-Team San Diego Wave zahlen. Girma erhält einen Vertrag bis 2029 beim englischen Serienmeister, für den auch Nationalspielerin Sjoeke Nüsken spielt.

Girma gilt als eine der besten Verteidigerinnen der Welt, auch Champions-League-Rekordsieger Olympique Lyon soll sich am Wettbieten um die 24-Jährige beteiligt haben.

Nach dem Gold-Triumph bei den Olympischen Spielen im vergangenen Sommer in Paris adelte US-Nationaltrainerin Emma Hayes sie als "beste Abwehrspielerin, die ich jemals gesehen habe".

Die bisherige Transfer-Bestmarke bei den Frauen hatte der US-Klub Bay FC im Vorjahr bei der Verpflichtung von Racheal Kundananji (Sambia) aufgestellt, als 735.000 Euro für die Angreiferin an Madrid CFF flossen.

Die deutsche Rekordablöse stellte der aufsehenerregende Transfer von Lena Oberdorf auf. Über 400.000 Euro soll der FC Bayern im vergangenen Jahr für die derzeit verletzte Nationalspielerin (Kreuzbandriss) an den VfL Wolfsburg gezahlt haben.