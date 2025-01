FC Barcelona feiert Schützenfest

IMAGO/Sergio Ruiz

Der FC Barcelona setzte sich klar gegen den FC Valencia durch

Der FC Barcelona von Trainer Hansi Flick ist in der spanischen LaLiga mit einem Kantersieg in die Erfolgsspur zurückgekehrt.

Die Katalanen zeigten sich gegen den abstiegsbedrohten FC Valencia torhungrig und gewannen auch in der Höhe verdient mit 7:1 (5:0) - für den Tabellendritten war es der erste Ligasieg seit dem 3. Dezember.

Frenkie de Jong (3.), Ferran Torres (8.) und Raphinha (14.) entschieden die Partie wenige Tage nach dem spektakulären 5:4-Erfolg in der Champions League bei Benfica Lissabon schon in der ersten Viertelstunde zugunsten der Katalanen. Fermin (24., 45.+4) erhöhte noch vor der Pause mit einem Doppelpack gegen völlig überforderte Gäste. Hugo Duro (51.) erzielte den Ehrentreffer für Valencia, ehe der erst in der 60. Minute eingewechselte Star-Angreifer Robert Lewandowski (66.) zum 6:1 traf. Ein Eigentor Cesar Tarrega (71.) sorgte für den Endstand.

Nach dem 21. Spieltag beträgt der Rückstand auf Tabellenführer und Meister Real Madrid für Flicks Team weiter sieben Zähler. Die Königlichen hatten am Samstag dank eines Dreierpacks von Kylian Mbappé mit 3:0 bei Real Valladolid gewonnen.