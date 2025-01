Watzke reagiert auf Sammer-Gerüchte

IMAGO/Weis/TEAM2sportphoto

Hans-Joachim Watzke erlebt beim BVB eine turbulente Zeit

Inmitten der größten sportlichen Krise der letzten Jahre fehlte Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke am Samstag beim 2:2 von Borussia Dortmund gegen Werder Bremen auf seinem Platz auf der Ehrentribüne. Nun verriet der BVB-Boss, was es damit auf sich hatte.

"Ich hatte einfach keine Lust mehr, wieder 90 Minuten Breaking News zu produzieren, nur weil ich mir in den Haaren raufe. Wir sind ja nicht im Zoo!", polterte der 65-Jährige gegenüber der "Bild".

Statt seinen Platz neben Berater Matthias Sammer und den drei Kollegen aus der Geschäftsführung einzunehmen, habe er die Partie mit seinen Begleitern deshalb von gewöhnlichen Sitzen auf der Osttribüne aus verfolgt, erklärte Watzke.

"Ich habe doch wohl noch das Recht, mir in unserem Stadion meinen Sitzplatz frei aussuchen zu können. Natürlich war ich im Stadion und werde auch in der Champions League am Mittwoch gegen Donezk wieder auf meinem üblichen Platz sitzen!", ging der langjährige BVB-Lenker zum Gegenangriff über.

Matthias Sammer kritisierte BVB-Team scharf

Zuvor hatte es brisante Spekulationen gegeben, wonach der BVB-Boss womöglich bewusst auf Distanz zu Matthias Sammer gegangen sei. Der externe Berater hatte den gesamten Verein unter Woche in seiner Funktion als Experte von "Amazon Prime" komplett zerrissen.

"Die Mannschaft ist körperlich und geistig in einer Nicht-Verfassung. Das muss man einfach sagen. Wenn du das heute siehst, da ist die Grundlage nicht da", hatte Sammer nach der 1:2-Niederlage gegen den FC Bologna geurteilt.

Tags drauf hatten sich die Schwarz-Gelben von Trainer Nuri Sahin getrennt. Längst wird im Umfeld auch über mögliche Veränderungen auf der Führungsebene spekuliert, denn zwischen Kaderplaner Sven Mislintat und Sportdirektor Sebastian Kehl soll das Vertrauensverhältnis nachhaltig beschädigt sein.

Und auch Sammer musste für seinen eigenwilligen TV-Auftritt viel Gegenwind einstecken.