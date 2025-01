Neapel bestätigt Interesse an Adeyemi

IMAGO/Ralf Treese/DeFodi Images

Verlässt Karim Adeyemi den BVB?

Der Poker um Karim Adeyemi von Borussia Dortmund nimmt weiter an Fahrt auf. Die SSC Neapel flirtete nun öffentlich mit dem BVB-Star. Doch der FC Liverpool könnte dazwischen funken.

Seit Wochen wird Karim Adeyemi mit einem Wechsel von Borussia Dortmund zur SSC Neapel in Verbindung gebracht. Die Italiener sprachen nun öffentlich über ihr Interesse an dem Flügelstürmer.

"Garnacho und Adeyemi sind zwei Spieler, die uns gefallen, aber wir prüfen noch weitere Optionen", sagte Sportdirektor Giovanni Manna am Samstag vor dem Spiel gegen Juventus Turin (2:1) bei "DAZN".

Neben Adeyemi wird auch Alejandro Garnacho von Manchester United beim Serie-A-Klub gehandelt. Manna betonte zudem: "Wir werden keine überhöhten Preise zahlen."

Der Transfer-Reporter Gianluca di Marzio, der Pay-TV-Sender "Sky" und der Transfer-Experte Fabrizio Romano hatten zuletzt übereinstimmend berichtet, dass sich der BVB gut vorstellen könne, Adeyemi an die SSC Neapel zu verkaufen. Dort könnte Adeyemi auf den abgewanderten Khvicha Kvaratskhelia folgen, heißt es.

Demnach stehe eine Ablösesumme von 40 Millionen Euro im Raum.

Sportdirektor Sebastian Kehl bezeichnete die bevorstehende Einigung allerdings bei "Sky" als "absolut falsch".

"Das stimmt nicht und führt dazu, dass ich mehr Telefonate am Tag führen muss, weil mir neue Spieler angeboten werden. Ich kann das überhaupt nicht bestätigen. (...) Wir planen in der aktuellen Situation so weiter", betonte Kehl weiter.

BVB: Funkt der FC Liverpool bei Adeyemi dazwischen?

Dennoch reißen die Gerüchte nicht ab. Laut der italienischen Zeitung "Corriere dello Sport" beschäftigt sich auch der FC Liverpool mit einer Verpflichtung Adeyemis.

Schon in der Vergangenheit wurde der 23-Jährige mit den Reds in Verbindung gebracht. Beim Premier-League-Klub wird der BVB-Star als Nachfolger für Mohamed Salah gehandelt.