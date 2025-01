Matthäus: Der BVB braucht keinen Feuerwehrmann

IMAGO/Brauer-Fotoagentur / Adrian Schl

Lothar Matthäus äußerte sich zur Trainersuche des BVB

Rekordnationalspieler Lothar Matthäus hat sich zur Krise von Borussia Dortmund und zur Trainersuche des BVB geäußert.

"Ich will nicht sagen, die Elefanten in der Führung, der Mann an der Seitenlinie oder der Platz sind schuld. Die Krise von Borussia Dortmund hat verschiedene Gründe. Im Endeffekt müssen die Elefanten Lösungen finden und alle an einem Strang ziehen", schrieb Matthäus mit Blick auf die sportliche Talfahrt und die Nebenkriegsschauplätze in seiner "Sky"-Kolumne.

Auch die Trainersuche des BVB gestaltet sich aktuell schwierig. Mit Niko Kovac soll es in Gesprächen zuletzt keine Einigung gegeben haben, da die Dortmunder Bosse dem Ex-Trainer von Eintracht Frankfurt, dem FC Bayern und dem VfL Wolfsburg nur einen Vertrag bis zum Saisonende angeboten haben.

Auch Matthäus betonte: "Dortmund braucht keinen Feuerwehrmann, der den Verein vor dem Abstieg rettet. Die Dortmunder spielen unter ihren Möglichkeiten, aber die Chancen auf einen Platz in der Champions League sind noch da."

Tullberg als Dauerlösung beim BVB?

Der BVB brauche einen Coach, der "die vorhandene Qualität aus der Mannschaft herauskitzelt", der "die Köpfe der Spieler erreicht".

"Er darf nicht auf einzelne Spieler Rücksicht nehmen, sondern muss die Mannschaft aufstellen, von der er überzeugt ist, dass sie für Borussia Dortmund durchs Feuer geht. Und das nicht nur ein Spiel, sondern jedes Wochenende", umriss Matthäus das Anforderungsprofil.

Der 63-Jährige hält auch Interimscoach Mike Tullberg für eine gute Dauerlösung. "Er hat im Nachwuchsbereich des BVB gute Arbeit geleistet. Warum sollte er nicht bis zum Saisonende oder darüber hinaus bleiben? Viele junge Trainer haben eine Chance bekommen und das Schiff in die richtige Richtung gesteuert", so Matthäus.

Als kurzfristige Alternative schlug der Weltmeister von 1990 Ex-Bundestrainer Joachim Löw vor. Von einer Lösung mit Felix Magath oder Friedhelm Funkel hält er wenig.

In seiner Kolumne äußerte sich Matthäus auch zur umstrittenen Doppelrolle von Matthias Sammer als BVB-Berater und TV-Experte.

"Matthias Sammer hat viel für den BVB und den deutschen Fußball geleistet, aber seine Doppelrolle als TV-Experte und externer Berater des Vereins ist für mich ein No-Go", stellte er klar und ergänzte: "Matthias sollte sich um seinen Job bei Borussia Dortmund kümmern, insbesondere in der momentan schwierigen Zeit."