Maximale Fan-Unterstützung für DFB-Team gegen Italien

Marcus Brandt/dpa

Julian Nagelsmann bejubelt bei der Heim-EM den Achtelfinalsieg gegen Dänemark in Dortmund

Bundestrainer Julian Nagelsmann und die Nationalspieler um Kapitän Joshua Kimmich können sich im Kampf um den erstmaligen Einzug ins Final-Four-Turnier der Nations League auf maximale Fan-Unterstützung freuen.

Der Deutsche Fußball-Bund meldet für das Viertelfinal-Rückspiel am 23. März in Dortmund schon jetzt einen mit 63.000 Zuschauern ausverkauften Signal-Iduna-Park. Das Hinspiel findet drei Tage zuvor in Mailand statt.

"Ich freue mich drauf, das ist ein toller Gegner", hatte Nagelsmann nach der Auslosung gesagt. Auch auf ausdrücklichen Wunsch des Bundestrainers hat der Verband Dortmund als Spielort gewählt.

Unvergessenes WM-Halbfinale 2006

Im stimmungsvollen Stadion von Borussia Dortmund hat die DFB-Auswahl schon viele wichtige Siege gefeiert, zuletzt im vergangenen Sommer bei der Heim-EM. Beim 2:0 im Achtelfinale gegen Dänemark trafen Kai Havertz und Jamal Musiala. Das Spiel musste wegen eines schweren Gewitters zeitweise unterbrochen werden. Unvergessen ist auch das 0:2 nach Verlängerung gegen den späteren Weltmeister Italien im Halbfinale der Heim-WM 2006 in Dortmund.

Bei einem Erfolg im Viertelfinale gegen Italien würde die deutsche Mannschaft als Gastgeber ins Finalturnier einziehen, das dann vom 4. bis 8. Juni in München und Stuttgart ausgetragen würde. Im Endspiel könnte es dann zu der von Nagelsmann erhofften EM-Revanche gegen Spanien kommen.