Enger Titelkampf in der Bundesliga freut Doorsoun

Sara Doorsoun spielt seit 2010 in der Bundesliga

Vier Vereine mit Titelchancen - das enge Meisterrennen spricht laut Sara Doorsoun für eine gestiegene Qualität der Frauen-Bundesliga. "Jetzt ist es so, dass jedes Team jede Mannschaft schlagen kann. Man muss seine Aufgaben erfüllen", sagte die Fußball-Nationalspielerin von Eintracht Frankfurt dem "SID": "Deswegen finde ich es total attraktiv, was gerade in der Bundesliga passiert."

Vorne liegen die SGE, Meister Bayern München und Bayer Leverkusen (alle 29) nach Punkten gleichauf, nur einen Zähler dahinter lauert der DFB-Pokalsieger VfL Wolfsburg. Am Freitag (18:30 Uhr/DAZN und MagentaSport) eröffnet das Topspiel zwischen der SGE und Leverkusen die zweite Saisonhälfte.

In ihren 15 Bundesliga-Jahren hat die Olympiadritte von Paris das schon ganz anders erlebt.

Doorsoun: Meisterschaft zwischen FC Bayern und Wolfsburg am 1. Spieltag entschieden

"Es war damals – übertrieben gesagt – so, als ich in Wolfsburg gespielt habe: Wenn Bayern am 1. Spieltag gepatzt hat, wussten wir: Die Meisterschaft gehört uns eigentlich schon", sagte Doorsoun, die mit dem VfL zweimal die Schale holte (2019 und 2020). Seit 2013 ging der Titel nur noch nach Wolfsburg oder München.

Die Liga müsse sich sportlich im europäischen Vergleich nicht verstecken. "Wenn ich jetzt zum Beispiel nach Spanien gucke, so stark der FC Barcelona auch ist, in der Liga ist es nicht so ausgeglichen wie bei uns", meinte die Innenverteidigerin: "In England ist es relativ ausgeglichen, aber dann kommt für mich schon die Bundesliga."

Das spiele auch für ihre Zukunftsplanung eine "große Rolle". Denn ein Karriereende zum Ablauf ihres Vertrages im Sommer schließt die 33-Jährige aus, dafür sei sie "noch zu gut drauf". Mit der Eintracht befinde sie sich "in guten Gesprächen", ohne schon eine Tendenz kommunizieren zu können.

"Ich werde nicht mehr so viele Verträge in meiner Karriere unterschreiben", erläuterte Doorsoun. Sie habe aber auch "kein Geheimnis daraus gemacht, dass beispielsweise Amerika mich immer gereizt hat. Aber gleichzeitig ist mir auch bewusst, was Eintracht Frankfurt mir gibt, wofür ich enorm dankbar bin."