BVB für Rangnick überhaupt kein Thema

Ralf Rangnick wurde medial zuletzt beim BVB ins Spiel gebracht

Wer wird Trainer von Borussia Dortmund? Nach einer Salzburg-Reise der Klub-Bosse geistert auf einmal der Name Ralf Rangnick als möglicher Kandidat durchs BVB-Universum. An den Gerüchten ist allerdings so wenig Fett wie an einem zarten Wiener Schnitzel.

Wie RTL/ntv und sport.de aus Ralf Rangnicks Umfeld erfahren haben, ist der Trainer-Job beim BVB für den 66-Jährigen überhaupt kein Thema. Dortmund passt schlicht und einfach nicht in Rangnicks Lebensplanung.

Der frühere Schalke-Coach sieht sich vielmehr weiterhin als Trainer der österreichischen Nationalmannschaft, will die "Burschen" zur Weltmeisterschaft 2026 in den USA, Kanada und Mexiko führen. Sein Vertrag beim ÖFB läuft noch bis Ende 2025.

Der Job als oberster Fußball-Lehrer verhinderte schon ein Engagement Rangnicks beim FC Bayern. Die Münchner hatten nach dem Aus von Thomas Tuchel heftig um den "Professor" geworben. Nach unseren Informationen war Rangnick damals ganz nah dran, zuzusagen, ehe er sich entschied, das Projekt Austria fortzusetzen.

Video: Rangnick zum BVB? Das spricht dagegen

"Sky" hatte Anfang der Woche von einem Treffen der BVB-Bosse Lars Ricken und Hans-Joachim Watzke in Salzburg mit Rangnick berichtet. Der Trainer sei vor allem ab Sommer ein Kandidat auf den Trainerposten der Schwarzgelben, hieß es beim Pay-TV-Sender.

BVB: Verwirrung um mögliches Interesse an Rangnick

Auf Nachfrage der "Bild" teilte Borussia Dortmund mit, dass man Rangnick den Posten an der Seitenlinie nicht angeboten habe. Stattdessen sei es um mögliche Spieler-Transfers im Sommer gegangen.

Dieser Aussage widerspricht die Boulevardzeitung jedoch vehement. Demnach habe man aus dem Umfeld des Trainer-Routiniers erfahren, dass sich die BVB-Bosse sehr wohl mit Rangnick über die Sahin-Nachfolge unterhalten haben.

Als Topfavorit auf die Nachfolge des geschassten Nuri Sahin gilt Niko Kovac. In den Gesprächen mit dem Kroaten hakt es laut "Ruhr Nachrichten" allerdings beim Thema Vertragsdauer. Kovac wolle kein Feuerwehrmann bis Saisonende sein, sondern langfristig arbeiten.

Neben Kovac werden immer wieder Roger Schmidt und Urs Fischer als mögliche BVB-Trainer genannt. Derzeit steht U19-Coach Mike Tullberg als Interims-Lösung an der Seitenlinie.