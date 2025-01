Robbie Williams singt bei Klub-WM

AFP/SID/PATRIK STOLLARZ

Popstar und Fußballfan: Robbie Williams 2018 in Moskau

Der britische Pop-Star Robbie Williams kehrt auf die große FIFA-Bühne zurück.

Im Rahmen der Klub-Weltmeisterschaft in den USA (14. Juni bis 13. Juli) wird Williams im kommenden Sommer bei der Eröffnungsfeier auftreten und dort auch einen "exklusiven" Song präsentieren, das teilte der Fußball-Weltverband am Mittwoch mit. Der 50-Jährige sei offizieller "Music Ambassador" des Wettbewerbs.

"Ein Sommer ohne Fußball ist einfach langweilig. Es fühlt sich fast einsam an, aber jetzt haben wir dieses großartige Turnier", wird Williams in der FIFA-Mitteilung zitiert.

Für den früheren "Take That"-Sänger ist es nicht das erste Engagement in Diensten des Weltverbandes: Bei der Eröffnungsfeier der WM 2018 in Moskau sorgte Williams für einen Eklat, als er vor laufender Kamera seinen Mittelfinger in die Kamera streckte.

Die Klub-WM wird 2025 zum ersten Mal im neuen, größeren Format mit 32 Mannschaften ausgetragen. Beim Eröffnungsspiel in Miami (14. Juni) treffen Al Ahly aus Ägypten und das MLS-Franchise Inter Miami aufeinander. Aus Deutschland sind Bayern München und Borussia Dortmund beim Turnier dabei.