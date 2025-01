Mega-Talent soll verlängern: Bayern drückt auf's Gaspedal

IMAGO/Eibner-Pressefoto/Jenni Maul

Wisdom Mike feierte zuletzt sein Trainingsdebüt bei den Bayern-Profis

Der FC Bayern weiß mit Wisdom Mike eines der vielversprechendsten deutschen Offensivtalente in seinen Reihen. Nachdem der Youngster jetzt bei den Profis der Münchner sein Trainingsdebüt feierte, will der Klub die Zukunftsfrage mit dem Teenager schnellstens klären.

Der Blick auf die Zahlen lässt schon erahnen, welches Potenzial in Eigengewächs Wisdom Mike beim FC Bayern schlummert: Der deutsche Juniorennationalspieler wurde in der laufenden Saison 11 Mal in der U17-Auswahl und sechsmal in der U19-Auswahl der Münchner eingesetzt und erzielte dabei insgesamt 17 Tore. Zudem steuerte er noch sieben Assists bei.

Als Belohnung für seine herausragenden Leistungen in der A- und B-Jugend-Mannschaft des Rekordmeisters durfte Mike zuletzt gleich zweimal am Profi-Training unter Chefcoach Vincent Kompany teilnehmen.

Das Top-Talent soll nun behutsam für höhere Aufgaben vorbereitet werden und Schritt für Schritt an das Profi-Niveau herangeführt werden.

Damit der Deutsch-Nigerianer aber auch über den Sommer hinaus beim FC Bayern verbleibt, muss erst einmal ein neuer Vertrag mit dem 16-Jährigen unterzeichnet werden.

FC Bayern will Vertrag zeitnah verlängern

Derzeit besitzt Mike nämlich nur einen Ausbildungsvertrag bei den Bayern, der im Sommer ausläuft. Laut "Sky"-Informationen strebt der Klub nun an, schon zeitnah einen neuen Kontrakt samt Profi-Anbindung mit dem Youngster hinzubekommen und Mike somit langfristig an den FC Bayern zu binden.

Der Leiter des FC Bayern Campus, Jochen Sauer, soll dem Medienbericht zufolge intensiv daran arbeiten, die Vertragsverlängerung mit dem Flügelspieler schon bald fix zu machen.

Der Spieler selbst soll ebenfalls bestrebt sein, beim deutschen Branchenprimus zu verlängern. Nach "Sky"-Informationen träumt Wisdom Mike davon, sich langfristig beim FC Bayern im Profi-Kader durchzusetzen.