FC Bayern droht Playoff-Hammer - BVB im Glück

Auf wen treffen FC Bayern, BVB und Bayer Leverkusen in der Champions League?

Die Ligaphase in der Champions League ist Geschichte, die K.o.-Runde verspricht Spannung pur: Der FC Bayern und der BVB müssen in den Playoffs nachsitzen, Bayer Leverkusen ist direkt fürs Achtelfinale qualifiziert. So geht es für die deutschen Klubs in der Königsklasse jetzt weiter.

Am Ende war der 3:1-Erfolg gegen Slovan Bratislava zu wenig für den FC Bayern: Der deutsche Rekordmeister verpasste die Top 8 in der Champions League und muss den Umweg über die Playoffs nehmen, um sich noch für das Achtelfinale zu qualifizieren.

"Wir haben unsere Pflicht irgendwie erfüllt, die Kür dann doch nicht. Es ist komisch, wenn sich Siege nicht wie Siege anfühlen. Es lag nicht mehr in unserer Hand. Die Verfehlungen wie letzte Woche das 0:3 in Rotterdam haben uns in diese Situation gebracht", fand Thomas Müller bei "DAZN" ehrliche Worte zur durchwachsenen Königsklasse-Bilanz der Münchner, denen in der Zwischenrunde nun ein echtes Hammer-Los droht.

Auch Borussia Dortmund verpasste trotz einer zwischenzeitlich sehr guten Ausgangslage die direkte Qualifikation für die Runde der letzten 16.

Beim 3:1 gegen Schachtar Donezk holte der BVB zwar endlich den ersten Sieg im Jahr 2025. Für mehr als die Playoffs reichte dieser letztlich aber nicht.

Dort wird Niko Kovac die Westfalen als neuer Cheftrainer betreuen, wie Sport-Geschäftsführer Lars Ricken nach der Partie gegen Donezk bestätigte. Für ihn und seine Mannschaft steht zunächst eine machbare Aufgabe auf dem CL-Programm.

Champions League: FC Bayern droht Hammer-Los in den Playoffs

Bereits im Achtelfinale steht Doublesieger Bayer Leverkusen. Die Werkself siegte mit 2:0 gegen Sparta Prag und sicherte sich Tabellenplatz sechs.

Die Auslosung der Playoffs (11./12. und 18./19. Februar) findet am Freitag (12:00 Uhr) statt. Das Achtelfinale (4./5. und 11./12. März) wird am 21. Februar ausgelost.

Auf wen können der FC Bayern, der BVB und Bayer Leverkusen in der Champions League treffen? Hier ein Überblick:

BAYER LEVERKUSEN

mögliche Achtelfinale-Gegner (zunächst Auswärtsspiel): FC Bayern, Real Madrid, Manchester City, Celtic

BVB

mögliche Playoff-Gegner (zunächst Auswärtsspiel): FC Brügge, Sporting

FC BAYERN

mögliche Playoff-Gegner (zunächst Auswärtsspiel): Manchester City, Celtic

Nicht mehr vertreten in der Champions League sind der VfB Stuttgart und RB Leipzig. Beide verpassten die Top 24 und damit die K.o.-Runde.