Ralf Rangnick geht auf RB Leipzig los

IMAGO/Joeran Steinsiek

Sieht RB Leipzig kritisch: Ralf Rangnick

Der frühere Trainer und Sportdirektor Ralf Rangnick hat sich nach der 0:1-Pleite in der Champions League bei Sturm Graz mit Kritik am sportlichen Ist-Zustand bei RB Leipzig zu Wort gemeldet.

"Alleine der Umstand, dass jetzt am Ende Sturm drei Punkte mehr hat als Leipzig, sagt eigentlich schon alles aus. Wenn du mit der Besetzung, die Leipzig immer noch zur Verfügung hat, völlig verdient mit 0:1 bei Sturm verlierst, dann sagt es aus, dass da irgendwas nicht stimmt", sagte Ralf Rangnick in seiner Rolle als Experte bei "Canal+".

Österreichs Nationaltrainer ergänzte: "Diese Mannschaft hat deutlich mehr an Qualität, als was sie im Moment auf den Platz bringt. Das hat sich heute in dem Spiel über fast die gesamte Spielzeit auch wieder gezeigt, dass einiges nicht stimmt."

Die peinliche Niederlage gegen den österreichischen Kontrahenten war die siebte in acht Champions-League-Partien für RB Leipzig - eine Horror-Bilanz aus Sicht der ambitionierten Sachsen.

RB Leipzig: Marco Rose nach CL-Blamage angefressen

Trainer Marco Rose, der vor allem wegen der schwachen Königsklassen-Ausbeute seit Wochen angezählt ist und spätestens im kommenden Sommer wohl um seinen Job bangen muss, zeigte sich ebenfalls enttäuscht.

"Es ärgert mich maßlos, dass wir wieder hier sitzen und kein Erfolgserlebnis kommentieren können", erklärte der 48-Jährige. Bei "allem Respekt" vor dem Gegner, betonte Rose: "Nur wir sind dafür zuständig, dass wir es heute geschafft haben, dieses Spiel nicht zu gewinnen."

Als Tabellen-32. musste RB bereits nach der neu geschaffenen Ligaphase die internationale Segel streichen, die K.o.-Runde findet ohne Leipziger Beteiligung statt.

"Die Jungs waren bereit, wir wussten, was auf uns zukommt. Die Intensität, die Leidenschaft, ich glaube nicht, dass sie das nicht angenommen haben", sagte Rose. In letzter Konsequenz sei es aber "zu wenig", um Spiele zu gewinnen.