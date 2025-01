Matchwinner Draxler zaubert in Katar

IMAGO/Noushad Thekkayil

Julian Draxler wurde einst beim FC Schalke 04 ausgebildet

Julian Draxler gehört in Katar inzwischen zu den absoluten Top-Stars der Liga. Der Ex-Profi des FC Schalke 04 hat seinem Klub Al Ahli Doha nun mit einem spektakulären Tor zum Sieg verholfen. Den Treffer erzielte er in bester Klaus-Fischer-Manier: per Fallrückzieher.

Es läuft die 87. Spielminute im bislang torlosen Liga-Spiel der Qatar Stars League zwischen Al Khor SC und Al Ahli Doha, da hat Rio-Weltmeister Julian Draxler seinen großen Moment.

Der inzwischen 31-Jährige schätzt die Flugkurve des Balles, den Mitspieler Erik Expósito von der rechten Seite in den Strafraum geflankt hat, perfekt ein. Mit dem Rücken zum Tor steigt er in die Luft - und schweißt das Spielgerät mustergültig per Fallrückzieher in die Maschen. Es ist der Treffer zum 1:0-Endstand, Draxlers Mannschaft bleibt als Tabellendritter dem Spitzenreiter Al Duhail auf den Fersen.

Zugleich ist das Traumtor, bei dem der ein oder andere Schalke-Fan wohl auch an Klub-Idol Klaus Fischer denken mag, das nun schon vierte im dritten Spiel in Serie für Julian Draxler. Der Offensivspieler befindet sich derzeit in absoluter Top-Form, insgesamt war es sein achter Saisontreffer.

Julian Draxler verlängert in Katar

Draxler spielt seit 2023 im Wüstenstaat, bei Al Ahli ist er der absolute Leistungsträger. Erst Anfang Januar hatte der gebürtige Gladbecker seinen Vertrag in Katar bis 2028 verlängert.

Nach einigen Jahren der sportlichen Krise scheint der Edeltechniker sein Glück in der Wüste gefunden zu haben. Ausgebildet beim FC Schalke 04 war er im Sommer 2015 für satte 43 Millionen Euro zum VfL Wolfsburg gewechselt, zwei Jahre später ging es für 36 Millionen Euro zu Paris Saint-Germain.

Zunächst Stammspieler, rückte Julian Draxler im französischen Star-Ensemble mit der Zeit aber immer weiter in den Hintergrund. Eine Leihe zu SL Benfica in der Saison 2022/23 verlief überhaupt nicht nach Plan, seit September 2023 läuft er in Katar auf.