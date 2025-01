Bald wieder im Camp Nou? Barca verkündet Stadion-Update

IMAGO/Jordi Boixareu/SID/IMAGO/Jordi Boixareu

Das Camp Nou von Barcelona wird aktuell umgebaut

Der spanische Top-Fußballklub FC Barcelona wird seine Heimspiele möglicherweise bis zum Ende der laufenden Saison im Olympiastadion der Stadt austragen statt wie geplant ins Camp Nou zurückzukehren.

Wie Barca am Donnerstag mitteilte, will der Klub einen entsprechenden Antrag auf eine weitere Nutzung einreichen. Hintergrund ist die andauernde Modernisierung des Camp Nou, wo die Katalanen eigentlich zu Hause sind.

Mit dem Antrag will sich Barca offenbar absichern, denn der Verein plant nach wie vor, noch vor Saisonende in sein Stadion zurückzukehren. Die Arbeiten am Camp Nou hatten im Juni 2023 begonnen, sich seitdem jedoch immer wieder verzögert. Das Team des deutschen Trainers Hansi Flick spielt seit der Saison 2023/24 in der Austragungsstätte der Olympischen Spiele 1992.

Derzeit ist geplant, dass die Modernisierung des Camp Nou im Sommer 2026 abgeschlossen ist. Dann soll das Stadion ein Fassungsvermögen von 105.000 Zuschauern haben.