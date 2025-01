Neymar-Rückkehr nach Brasilien perfekt

IMAGO/Rodilei Morais

Brasiliens Fußball-Superstar Neymar kehrt zum FC Santos zurück

Brasiliens Fußball-Superstar Neymar kehrt wie erwartet zu seinem erklärten Lieblingsklub FC Santos zurück. Das teilte der 32-Jährige am Donnerstag in einem Video in den Sozialen Medien mit.

In der Nacht zu Dienstag war bereits Neymars Vertrag bei Al-Hilal aufgelöst worden, in 17 Monaten hatte der Brasilianer lediglich sieben Spiele für den saudi-arabischen Klub absolviert.

"Ich werde den Vertrag beim FC Santos unterschreiben", sagte Neymar in seinem Video: "Es fühlt sich an, als würde ich in der Zeit zurückgehen." Angaben zur Länge des neuen Arbeitspapiers wurden nicht gemacht. "Deine Heimat erwartet dich. Dein Volk wartet auf dich", schrieb Santos bei X.

Neymar hatte seine Karriere in der Jugend von Santos begonnen. Nach seinem Aufstieg zu den Profis wechselte der Offensivstar dann im Sommer 2013 für 88 Millionen Euro zum FC Barcelona, vier Jahre später ging er für die Rekordsumme von 222 Millionen Euro weiter zu Paris Saint-Germain. In der französischen Hauptstadt blieb Neymar sechs Jahre, ehe ihn Al-Hilal im August für 90 Millionen Euro nach Saudi-Arabien holte.

Für den Verein war die Verpflichtung Neymars ein teures Vergnügen. Wegen eines Kreuzbandrisses beim Länderspiel mit der brasilianischen Nationalmannschaft im Oktober 2023 und zuletzt Oberschenkelproblemen lief der Superstar kaum für die Saudis auf, jüngst war er dann gar aus dem Kader für die Rückrunde in der nationalen Liga aussortiert worden. "Neymar ist nicht mehr auf dem Niveau, das wir gewohnt sind. Die Dinge sind leider schwierig für ihn geworden", hatte Al-Hilals Trainer Jorge Jesus gesagt.