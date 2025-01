Nationalspieler will offenbar weg vom FC Bayern

IMAGO/Eibner-Pressefoto/Memmler

Adam Aznou (49) will wohl weg vom FC Bayern

Youngster Adam Aznou will den FC Bayern angeblich noch in der laufenden Winter-Transferperiode verlassen. Interesse am Außenverteidiger soll unter anderem innerhalb der Fußball-Bundesliga bestehen.

Wie "Sky" berichtet, ist Adam Aznou mit seiner Spielzeit beim FC Bayern unzufrieden und will deshalb noch in diesem Winter wechseln.

Der 18-Jährige habe "konkrete Anfragen" aus der Bundesliga erhalten, heißt es. Vereinsnamen aus dem deutschen Fußball-Oberhaus werden in diesem Zusammenhang nicht genannt. Im europäischen Ausland weckt Aznou wohl ebenfalls Begehrlichkeiten. Der FC Porto, SL Benfica und Juventus sollen den gelernten Linksverteidiger auf dem Zettel haben.

Zuletzt hatte das mutmaßliche Interesse des Hamburger SV Verwirrung ausgelöst.

Aznou beim FC Bayern mit Vertrag bis 2027

"Sky" schreibt von einem "offenen Rennen" um die Dienste des marokkanischen Nationalspielers. Ob Aznou zunächst verliehen oder fest transferiert wird, geht aus dem entsprechenden Medienbericht nicht hervor.

Der junge Abwehrmann war im Sommer 2022 aus der Jugendabteilung des FC Barcelona zum FC Bayern gewechselt. Aznous Vertrag an der Säbener Straße ist noch bis 2027 datiert.

Große Konkurrenz beim FC Bayern

Das Talent konnte während der Saisonvorbereiten im letzten Sommer überzeugen. In der laufenden Spielzeit kam Aznou aber erst zu zwei Kurzeinsätzen unter Cheftrainer Vincent Kompany. Stattdessen wird der Linksfuß in der Regel in der Regionalliga-Mannschaft oder der U19 des FC Bayern eingesetzt.

Aznou kann nicht nur auf der Linksverteidiger-Position spielen, sondern ebenfalls auf der rechten Abwehrseite. Die Konkurrenz im Star-Ensemble des FC Bayern ist jedoch groß, sodass der Youngster angeblich seinen Abflug aus München plant.

Die kommenden Tage werden in der Personalie Aufschluss geben. Das Transferfenster hat noch bis zum 3. Februar geöffnet.