Guardiolas Vorfreude auf "Derby" gegen Real Madrid

IMAGO/MI News

Pep Guardiola freut sich auf das Duell gegen Real Madrid in der Champions League

Manchester Citys Teammanager Pep Guardiola hat mit Humor auf das ewige Hammerlos Real Madrid bei der Auslosung der Champions-League-Play-offs reagiert. "So langsam sieht es aus wie ein Derby", sagte Guardiola am Freitag.

Der englische Meister und Spaniens Rekordchampion waren in der Königsklasse bereits in den vergangenen drei Spielzeiten in der K.o.-Runde aufeinandergetroffen.

Die jeweiligen Sieger der Duelle - zwei davon im Halbfinale sowie eines im Viertelfinale - sicherten sich am Ende auch den Titel in der Champions League. "Hoffentlich können wir im Hinspiel und eine Woche später in Madrid unsere Bestleistung abrufen", sagte Guardiola.

City hatte sich am Mittwoch durch ein 3:1 gegen den FC Brügge als Tabellen-22. in die Play-offs gerettet. Auch Titelverteidiger Real muss als Elfter den Umweg über die Zwischenrunde gehen.