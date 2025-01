Energie Cottbus lässt Punkte liegen

IMAGO/Eibner/SID/IMAGO/Eibner-Pressefoto/Justin Deronde

Cottbus wird von Aachen ausgebremst

Spitzenreiter Energie Cottbus hat auf dem Weg zum Durchmarsch in die 2. Fußball-Bundesliga Punkte liegen gelassen.

Die Mannschaft von Trainer Pele Wollitz kam zum Auftakt des 22. Drittliga-Spieltags im Aufsteigerduell bei Alemannia Aachen nur zu einem 0:0, blieb aber auch im neunten Spiel nacheinander unbesiegt.

In einem umkämpften Spiel vor 24.600 Zuschauern auf dem stimmungsvollen Aachener Tivoli hatten beide Mannschaften in der Schlussphase Chancen auf den Sieg. Bei schwierigen Platzverhältnissen fehlte aber oft die Präzision. In der Nachspielzeit vergab Aachen gleich drei große Gelegenheiten.

Die Tabellenführung droht Energie nun zu verlieren. Gewinnt Verfolger Dynamo Dresden am Samstag (14 Uhr/MagentaSport) im Ostduell gegen Erzgebirge Aue mit vier Toren Unterschied, verdrängen die Sachsen die Cottbuser von der Spitze. Aachen bleibt im gesicherten Mittelfeld.