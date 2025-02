BVB-Star spricht über spezielle Drucksituation

IMAGO/osnapix / Marcus Hirnschal

Ramy Bensebaini traf zuletzt in der Champions League gegen Schachtar Donezk

Ramy Bensebaini hat sich in seiner zweiten Saison bei Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund zum unbestrittenen Stammspieler entwickelt. 25 Pflichtspieleinsätze hat der Linksverteidiger bereits zu Buche stehen, erzielte am vergangenen Mittwoch dabei sein drittes Tor in der laufenden Saison. Vor dem Auswärtsspiel beim 1. FC Heidenheim sprach Bensebaini über die spezielle Situation beim BVB in den vergangenen Wochen.

Nach dem kapitalen Fehlstart in das neue Kalenderjahr mit vier Niederlagen in Folge wurde es richtig ungemütlich bei den Schwarz-Gelben, wie auch der 29-Jährige im Gespräch mit Vereinsmedien offen zugab.

"Es war ein bisschen kompliziert, weil es keine guten Ergebnisse gab. Dann die Situation mit dem Trainer, der entlassen wird. Das war sehr kompliziert für mich und für den Verein", meinte Ramy Bensebaini, der nach Rückrunden-Start auch noch eine Erkrankung mit sich herumschleppte und die ersten Wochen im Januar noch nicht bei 100 Prozent Leistungsfähigkeit war.

Grundsätzlich nehme er die besondere Situation bei Borussia Dortmund, permanent unter dem Brennglas des öffentlichen Interesses zu stehen, aber gerne an und sei ihr gewachsen, wie der Außenverteidiger betonte: "Der Druck ist Teil des Spiels. Vor jedem Spiel hast du Druck. Es ist ein Druck, der dich dazu bringt, alles zu geben. Der Druck gehört zu unserem Beruf, also muss man damit umgehen."

Bensebaini steht noch bis 2027 bei Borussia Dortmund unter Vertrag

Der algerische Nationalspieler war im Sommer 2023 von Liga-Konkurrent Borussia Mönchengladbach nach Dortmund gekommen, hatte in seiner ersten Spielzeit bei den Westfalen aber noch einige Anlaufschwierigkeiten.

Insgesamt steht der Linksfuß mittlerweile bei 129 Bundesliga-Spielen in seiner Karriere, erzielte dabei bereits 20 Tore. Vertraglich ist er noch bis 2027 an Borussia Dortmund gebunden.