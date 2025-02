Nach Spurs-Absage: Bleibt Tel jetzt doch beim FC Bayern?

IMAGO/Markus Ulmer

Um Mathys Tel ranken sich derzeit viele Transfergerüchte

Mathys Tel ist dieser Tage eine der dominierenden Personalien im Transferwinter des FC Bayern. Nachdem sich jüngst ein kostspieliger Transfer zu Tottenham Hotspur nach England offenbar zerschlagen hat, läuft die Gerüchteküche um den jungen Stürmer einmal mehr heiß.

Eigentlich soll es bereits eine mündliche Einigung zwischen den Klubs aus London und München gegeben haben. So sollen die Spurs bereit gewesen sein, bis zu 60 Millionen Euro Ablöse für Mathys Tel zu bezahlen, der beim FC Bayern in der laufenden Saison nicht über den Status des Ergänzungsspielers hinaus gekommen war.

Der 19-Jährige soll auf der Zielgeraden des Transfers dann aber selbst abgesagt haben. Laut "Sky", weil ihn das sportliche Projekt bei Tottenham nicht überzeugt habe. Der Hauptstadtklub befindet sich in 2024/2025 in einer veritablen Ergebniskrise, rangiert in der Premier League nach 23 Spieltagen nur auf dem völlig unzureichenden 15. Tabellenplatz.

Wie es bei dem TV-Sender weiter heiß, soll sich Tel mittlerweile sogar einen Verbleib in München wieder vorstellen können. Der junge Franzose müsste sich in diesem Falle wohl aufs Neue mit der Situation anfreunden, weiterhin nur als Einwechselspieler unter Cheftrainer Vincent Kompany zur Geltung zu kommen.

Tel zumeist nur Einwechselspieler beim FC Bayern

In der laufenden Saison wurde Tel 14 Mal wettbewerbsübergreifend eingesetzt, davon zehnmal als Einwechselspieler. In der Sturmzentrale hat er keine Chance gegen Top-Torjäger Harry Kane, auf den offensiven Außenbahnen haben Michael Olise und Leroy Sané zumeist die Nase vorn.

Nach jüngsten Informationen soll sich der FC Bayern derzeit noch mit weiteren Klubs von der Insel in Gesprächen befinden, namentlich mit Manchester United. Auch Aston Villa, der FC Arsenal und der FC Chelsea wurden zuletzt genannt.

Sollte der Spieler selbst nun aber doch auf einen Verbleib pochen, könnte es mit dem Offensiv-Juwel in die heiße Phase der Saison gehen. Grundsätzlich steht Tel noch langfristig bis 2029 beim FC Bayern unter Vertrag.