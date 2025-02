Reicht es für Selkes Blitz-Rückkehr beim HSV?

IMAGO/Daniel Lakomski

Davie Selke (M.) wurde am Dienstag im Gesicht operiert

Davie Selke ist einer von vielen Spielern beim Hamburger SV, der zuletzt aufgrund einer Verletzung nicht trainieren konnte. Doch es besteht noch Hoffnung bei dem HSV-Torjäger, dass es bis Sonntag für das Zweitliga-Duell mit Hannover 96 (Anstoß 13:30 Uhr) noch reichen könnte.

Nachdem der 30-Jährige erst am Dienstag in Hamburg nach seiner Gesichtsverletzung vom letzten Ligaspiel (Jochbogenbruch) operiert wurde, soll er schon am Samstag ins Mannschaftstraining der Rothosen zurückkehren. Danach soll sich entscheiden, ob es für Selke womöglich zum Einsatz gegen Hannover reichen könnte.

"Wir versuchen natürlich mit Davie und der medizinischen Abteilung zusammen alles, damit er uns helfen kann. Klar hilft es einem Fußballer, wenn er ein Mannschaftstraining absolviert. Was Davie ja bisher noch nicht getan hat. Man kann deshalb noch nicht sagen, dass er Sonntag im Kader stehen wird", meinte HSV-Cheftrainer Merlin Polzin noch am Freitag zu der Personalie.

Läuft alles glatt, könnte Davie Selke am Sonntag mit einer Karbon-Maske auflaufen und mithelfen, die Tabellenführung in der 2. Bundesliga zu verteidigen.

"Wir werden es ganz genau beobachten, warten den Samstag ab und gucken, ob es bis Sonntag reicht", stellte Polzin einen Einsatz des zuletzt treffsichersten HSV-Angreifers zumindest noch in Aussicht.

Hamburger SV träumt von Bundesliga-Rückkehr

Selke hatte sich in den letzten Wochen immer besser zurecht gefunden und in letzten sechs Ligaspielen fünf Tore für seine Hamburger erzielt. Er war in der Sturmspitze gesetzt, nachdem sich Stürmerkollege Robert Glatzel im Spätherbst 2024 verletzt hatte und seit dem ausfällt.

Nach zuletzt sieben Spielen ohne Niederlage hatte der Hamburger SV die Tabellenführung in der zweiten Liga übernommen und träumt mehr denn je von der lang ersehnten Rückkehr in deutsche Fußball-Oberhaus.