BVB geht bei Wunschspieler wohl leer aus

IMAGO/Ian Stephen

Johan Bakayoko wird nicht zum BVB wechseln

Noch immer hat Borussia Dortmund keinen Ersatz für den nach England verkauften Flügelstürmer Donyell Malen verpflichtet. Allmählich rennt dem BVB die Zeit davon, soll personell noch nachgerüstet werden. Ein weiterer Wunschspieler der Schwarz-Gelben wird in diesem Winter nicht ins Ruhrgebiet wechseln.

In den vergangenen Tagen galt Johan Bakayoko als möglicher Malen-Nachfolger beim BVB. Der 21-Jährige ist einer der Leistungsträger bei der PSV Eindhoven, überzeugt mit reichlich Geschwindigkeit und Torgefahr in der Offensivreihe der Niederländer.

Laut dem Transfer-Experten Sacha Tavolieri hat der belgische Youngster selbst nun aber klargemacht, in diesem Winter nicht mehr wechseln zu wollen.

Es habe zwar intensiveren Kontakt zwischen den beiden Klubs sowie der Spielerseite gegeben. Trotzdem wird Johan Bakayoko fürs Erste in Eindhoven bleiben, wo ihm in der laufenden Saison bereits acht Tore in der Eredivisie und Champions League gelungen sind.

Neben dem BVB gilt auch RB Leipzig als interessiert

Im kommenden Sommer will der Linksfuß nach Informationen des Transfer-Experten dann aber den nächsten Schritt in seiner Karriere gehen und die PSV Eindhoven ein Jahr vor Ende seines Vertrags verlassen.

Wohin es ihn dann ziehen könnte, scheint nach derzeitiger Sachlage allerdings noch vollkommen offen zu sein. Borussia Dortmund gilt auch weiterhin als heißer Kandidat für einen Transfer des 18-maligen belgischen Nationalspielers.

Aber auch RB Leipzig soll aus der Bundesliga ernsthaftes Interesse an Bakayoko haben. Daneben wurde er auch schon mit dem FC Bayern in Verbindung gebracht. Mindestens 20 Millionen Euro werden für den Offensivmann wohl fällig.

Der Flügelspieler traf in der Vorsaison schon zweimal selbst auf Borussia Dortmund, als sich die beiden Klubs im Achtelfinale der Champions League gegenüberstanden.