Comeback nach Blitz-Rückstand: Köln vorerst wieder Erster

IMAGO/BEAUTIFUL SPORTS/Wunderl

Arbeitssieg für den 1. FC Köln

Der 1. FC Köln hat in der 2. Fußball-Bundesliga mit dem nächsten Arbeitssieg zumindest vorübergehend die Tabellenspitze zurückerobert.

Beim Abstiegskandidaten Eintracht Braunschweig gewann die Mannschaft von Trainer Gerhard Struber am Samstag mit 2:1 (2:1) und steht mit nun 37 Punkten ganz oben.

Der Hamburger SV (34) kann mit einem Sieg im schwierigen Heimspiel gegen Hannover 96 am Sonntag (13:30 Uhr/Sky) wieder vorbeiziehen - so lief es auch schon am vergangenen Spieltag.

1. FC Köln im Tiefschlaf

Für die Kölner war es der zehnte Sieg in den vergangenen zwölf Pflichtspielen, auf dem Weg dahin mussten sie aber zunächst einen Fehlstart reparieren.

Nach 49 Sekunden traf Ermin Bicakcic (1.) zur Führung der Braunschweiger. Der Effzeh drehte das Spiel noch in der ersten Hälfte durch Eric Martel (13.) und Damion Downs (30.).

Für die Eintracht war es nach zwei achtbaren Unentschieden gegen Schalke 04 und beim 1. FC Magdeburg die erste Niederlage im neuen Jahr, Braunschweig bleibt damit Vorletzter.

Braunschweig schnuppert am Ausgleich

Gleich der erste Freistoß der Begegnung war relativ ungestört durch den Kölner Strafraum gehüpft, Bicakcic musste aus kurzer Distanz nur vollenden.

Die Kölner waren in der Folge besser und verdienten sich die Führung, das Bild änderte sich aber nach der Pause. Braunschweig präsentierte sich zweikampfstark, erarbeitete sich eine ganze Reihe guter Möglichkeiten. Köln dagegen wurde nur noch selten gefährlich.