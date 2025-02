Neue Gerüchte um ManUnited: Tel fehlt im Bayern-Kader

IMAGO/CSM

Mathys Tel zieht es offenbar nach England

Nach seiner Absage an Tottenham Hotspur scheint Mathys Tel den FC Bayern in Richtung eines anderen Premier-League-Klubs verlassen zu wollen. Am Samstag fehlte der Franzose daher im Spieltags-Aufgebot des deutschen Rekordmeisters im Heimspiel gegen Holstein Kiel. Sportdirektor Christoph Freund erläuterte die Hintergründe.

Am Freitag habe der Klub mit Mathys Tel "transparent und offen" besprochen, dass es angesichts der aktuellen Situation "keinen Sinn" mache, ihn in den Kader für die Partie gegen Kiel zu nehmen, verriet Christoph Freund bei "Sky". "Es war viel los in den vergangenen Tagen rund um den Burschen." Der Youngster habe "den Kopf voll" und mache sich "viele Gedanken".

Laut Freund sind "viele Vereine" an Tel interessiert, er selbst sei jedoch "unentschlossen. Es gibt Gedanken, die dahin oder dahin gehen", so der Münchner Sportdirektor. Trotz der Wechselspekulationen sei es auch "gut möglich", dass der Angreifer dem FC Bayern erhalten bleibt.

Falls nicht, scheint die Tendenz in Richtung Manchester United zu gehen. Laut "Bild" will Tel zu den Red Devils wechseln. Besonders Trainer Ruben Amorim gilt als Treiber einer möglichen Verpflichtung.

Für den FC Bayern bedeutet der Wunsch der Spielerseite allerdings wohl ein neues Problem. Denn Manchester United soll deutlich weniger Ablöse bieten als zuvor die Spurs. Bei Tottenham war man offenbar bereit, rund 60 Millionen Euro für einen Tel-Transfer zu zahlen.

Eine solche Summe ist beim englischen Rekordmeister derzeit nicht denkbar. Laut "Bild" könnte es letztlich auf eine Leihe mit Kaufoption hinauslaufen, wenn die Spur zu United heiß bleiben sollte.

FC Bayern war sich mit Tottenham einig

Zuvor soll Spurs-Boss Daniel Levy eigens nach München geflogen sei, um die Verhandlungen mit dem Spieler zu beschleunigen. Mit der Bayern-Seite um Sportvorstand Max Eberl war man sich anscheinend schon über eine Leihe mit Kaufpflicht einig.

Doch Tel selbst soll Zweifel am sportlichen Projekt bei Tottenham gehabt haben. Der Hauptstadtklub befindet sich in einer veritablen Ergebniskrise, rangiert in der Premier League nach 23 Spieltagen nur auf dem völlig unzureichenden 15. Tabellenplatz.

Neben Manchester United kursierten jüngst auch Gerüchte um Aston Villa, den FC Arsenal und den FC Chelsea. Selbst ein Verbleib in München war nach der Tottenham-Absage wieder auf dem Tisch.