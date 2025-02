Fortuna nach wildem Ritt zurück im Aufstiegsrennen

IMAGO/Herbertz / Nico Herbertz

Fortuna Düsseldorf hat im Aufstiegsrennen der 2. Fußball-Bundesliga weiter an Boden gut gemacht.

In einer intensiven Partie setzte sich das Team von Daniel Thioune mit 3:2 (2:1) gegen den SSV Ulm durch und kletterte damit zumindest vorübergehend auf den Relegationsrang drei.

Die Düsseldorfer Topscorer Isak Johannesson (9.) und Dawid Kownacki (15., 60., Foulelfmeter) brachten die Fortuna, zu Beginn der Saison noch viele Spieltage lang Spitzenreiter, auf die Siegesstraße.

Die Treffer durch Aaron Keller (13.) und Oliver Batista Meier (52.) waren zu wenig für die Gäste aus Ulm, die weiter tief im Abstiegskampf stecken. Die Fortuna gewann indes erstmalig seit Mitte September wieder zwei Spiele in Folge.

In einer temporeichen Partie setzte Johannesson per wuchtigem Distanzschuss den Startpunkt zum munteren Toreschießen. Kurz darauf jubelten die mitgereisten Ulmer Fans gerade noch über den schnellen Ausgleich, da stellte Kownacki den alten Spielstand bereits wieder her. In Folge drückte die Ulmer auf den Ausgleich, konnten sich zunächst aber noch nicht belohnen.

Im zweiten Durchgang präsentierte sich den Zuschauern in Düsseldorf dann ein ähnliches Bild: Erst glichen die Ulmer nach einem schweren Patzer der Düsseldorfer Abwehr doch wieder aus, dann folgte postwendend der erneute Rückschlag. Im Anschluss spielte nur noch der SSV, die Düsseldorfer wackelten gewaltig.