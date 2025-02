FC Schalke 04 geht in 7-Tore-Kracher unter

IMAGO/Thomas Pakusch

Der 1. FC Magdeburg zeigte dem FC Schalke 04 die Grenzen auf

Angeführt vom überragenden Viererpacker Martijn Kaars hat der 1. FC Magdeburg seine Auswärtsserie fortgesetzt und ein dickes Ausrufezeichen im Rennen um den Bundesliga-Aufstieg gesetzt.

Die Mannschaft von Trainer Christian Titz gewann am Samstagabend vor allem dank des niederländischen Torjägers 5:2 (2:0) bei Schalke 04, für den FCM war es der bereits fünfte Sieg in Serie in der Fremde. Mit 35 Punkten liegen die Magdeburger nun auf Tabellenplatz zwei, zu Spitzenreiter 1. FC Köln fehlen lediglich zwei Zähler.

Gefeierter Mann des Abends war Kaars, der mit seinen Treffern (29., 45.+2, 56., 74.) auch die Spitzenposition in der Torjägerliste übernahm. Zudem traf Philipp Hercher (65.) für die Gäste. Adrian Gantenbein (69.) und Janik Bachmann (90.+3) erzielten die Tore für die Schalker, die nach dem jüngsten Aufschwung und fünf Spielen in Serie ohne Niederlage einen bitteren Dämpfer kassierten.

Zunächst hatte sich den Fans in der Schalker Arena ein ausgeglichenes Bild präsentiert, beide Mannschaften schenkten sich wenig - bis Kaars zum ersten Mal zuschlug. Nach einem schnell ausgeführten Freistoß in der Nachspielzeit der ersten Hälfte reagierte wieder der Niederländer schneller als die Schalker Abwehr und erhöhte.

Schalke startete bemüht in Durchgang zwei, doch wieder war es Kaars, der aus kurzer Distanz traf. Neun Minuten später stellte Hercher dann sogar auf 4:0. Die leisen Hoffnungen der Schalker nach dem Anschlusstreffer durch Gantenbein lösten sich schnell in Luft auf, schließlich war kurz darauf wieder Kaars zur Stelle.