Medien: VfB Stuttgart vollzieht Kehrwende bei Rouault

Anthony Rouault hat offenbar ein Angebot aus Frankreich vorliegen

In den letzten Wochen hieß es immer wieder, dass der VfB Stuttgart im Wintertransferfenster womöglich noch einen weiteren Innenverteidiger verpflichten wird. Nun nimmt allerdings eine spektakuläre Kehrtwende langsam Formen an.

Nach Informationen von "Sky" hat der VfB Stuttgart bei der Personalie von Anthony Rouault einen Sinneswandel vollzogen. Bislang galt der französische Abwehrmann als unverkäuflich.

Im Zuge einer Anfrage von Stade Rennes habe man die Situation des 23-Jährigen in der Landeshauptstadt allerdings neu bewertet.

Zwar soll der VfB die erste Offerte über zehn Millionen Euro zurückgewiesen haben, sollte Rennes allerdings finanziell nachlegen, wäre man am Neckar durchaus gesprächsbereit, so der "Sky"-Bericht. In Stuttgart sieht man den kommenden Tagen entspannt entgegen, heißt es weiter.

Man verspüre keinen Handlungsdruck in der Personalie, sei aber auf alle Szenarien vorbereitet. Angeblich sollen mögliche Alternative nämlich in der Schublade liegen, falls der VfB doch kurzfristig reagieren muss.

VfB Stuttgart vollzieht Kehrtwende

Noch immer zählt auch der frühere Augsburger Kevin Danso zu den Kandidaten beim Vizemeister. Laut "kicker" liegt die Preisvorstellung des RC Lens allerdings bei rund 20 Millionen Euro.

Schon am Freitag hatte "Sky" über die Rouault-Anfrage aus Frankreich berichtet. Der Spieler soll einer Rückkehr in seiner Heimat durchaus aufgeschlossen gegenüberstehen.

Im Herbst hatte der Ton im Ländle derweil noch ganz anders geklungen. Inmitten der Dreifachbelastung und einer Verletzungsmisere gingen Trainer Sebastian Hoeneß zeitweise die Optionen in der Abwehr aus.

Wegen der Ausfälle von Ameen Al-Dakhil und Dan-Axel Zagadou waren Anthony Rouault und Jeff Chabot quasi im Dauereinsatz. Doch der Engpass ist inzwischen überwunden. Durch das Aus in der Champions League braucht der VfB in der Rückrunde auch nicht mehr zwingend einen allzu breiten Kader.