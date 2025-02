Irre Serie des FC Barcelona endet

AFP/SID/Josep LAGO

Seltene Niederlage für Aitana Bonmati

Im spanischen Frauenfußball ist eine stolze Serie überraschend zu Ende gegangen: Der FC Barcelona hat zum ersten Mal seit sechs Jahren ein Heimspiel in der Primera División verloren.

Der Titelverteidiger und Champions-League-Sieger unterlag am Samstag gegen UD Levante 1:2 (0:0). Die letzte Heimniederlage in der Liga hatte der Meister der vergangenen fünf Jahre im Februar 2019 gegen Huesca kassiert.

Das Team um Weltfußballerin Aitana Bonmati ist äußerst erfolgsverwöhnt. In dieser Saison war es erst die zweite Niederlage, nur in der Champions League hatte Barca bis dato einmal verloren - 0:2 bei Manchester City. Verfolger Real Madrid kann den Rückstand auf den bislang übermächtigen Erzrivalen am Dienstag mit einem Sieg über Real Sociedad San Sebastián bis auf fünf Punkte verkürzen.