BVB optimistisch: "Deutlich größere Energie"

Ein Sieg zum Abschied: BVB-Interimstrainer Mike Tullberg

Bei Borussia Dortmund blicken sie nach der erfolgreichen Übergabe von Interimstrainer Mike Tullberg auf Niko Kovac zuversichtlich in die Zukunft.

"Wir haben gerade eine deutlich größere Energie", sagte Sportdirektor Sebastian Kehl nach dem 2:1 (1:0) beim 1. FC Heidenheim: "Der Weg muss der gleiche bleiben, der wird sich auch unter Niko nicht ändern. Wir müssen weiter hart arbeiten."

Am Sonntag übernimmt Kovac das Traineramt beim BVB. Der frühere Coach des FC Bayern soll sich dann zunächst der Mannschaft vorstellen, bevor er im Laufe der Woche die Vorbereitung auf sein Debüt am 8. Februar (15:30 Uhr/Sky) gegen den VfB Stuttgart aufnimmt. Kovac soll die zuletzt strauchelnde Mannschaft weiter stabilisieren - und darf dabei auch auf personelle Verstärkung hoffen.

"Wir sind dran und werden versuchen, an den Themen weiter zu arbeiten", sagte Kehl zu möglichen Transfers. Allen voran der Schwede Daniel Svensson und Rayan Cherki von Olympique Lyon sollen Ziele sein, das Transferfenster schließt am Montag. Generell habe er "das Vertrauen in diese Mannschaft und das neue Trainerteam", betonte Kehl.

Tullberg blickte derweil zufrieden auf sein zehntägiges Intermezzo als Cheftrainer. "Ich hatte einen klaren Auftrag vom Verein. Energie reinzubekommen, den Turnaround zu schaffen - das haben wir geschafft", sagte der eigentliche Nachwuchstrainer, der sich nun jedoch auf den gewohnten Alltag freute: "Ich bin froh, heute Abend meine drei Kinder wieder in den Arm nehmen zu können. Das ist mein wichtigster Job: Papa zu sein."