"Bitterer" Punkt für St. Pauli "nicht schlecht"

Der FC St. Pauli befand sich gegen Augsburg zeitweise auf der Siegkurs

Alexander Blessin haderte - aber nur kurz. "In der Hinrunde hätten wir so ein Spiel wohl noch verloren", sagte der Trainer des FC St. Pauli nach dem unglücklichen 1:1 (1:0) gegen den FC Augsburg. Lange hatte es nach dem Eigentor von Augsburgs Noahkai Banks (17.) für sein Team nach dem dritten Sieg in Serie ausgesehen, am Ende reichte es aber doch nur zu einem Remis.

"Mit der ersten großen Torchance macht Augsburg das Tor. Das ist natürlich sehr ärgerlich, wenn man kurz davorsteht, drei Punkte zu holen", sagte Blessin: "Auch wenn wir zwei Punkte verloren haben, nehmen wir den einen Zähler mit."

Denn: Weil die Konkurrenz im Tabellenkeller patzte, vergrößerte sich der Vorsprung der Kiezkicker im Kampf um den Klassenerhalt auf den Relegationsplatz so auf sieben Zähler. Das Spiel trotz großer Überlegenheit nicht gewonnen zu haben, sei "bitter", sagte Kapitän Jackson Irvine über den Ausgleichstreffer von Mert Kömür (83.): "Unterm Strich ist es kein schlechtes Ergebnis, auch wenn wir enttäuscht sind, nicht drei Punkte geholt zu haben."

Und so gehen die Kiezkicker - in der Rückrundentabelle immerhin auf Platz zwei hinter Bayern München - durchaus selbstbewusst in die nächste Partie bei RB Leipzig.

"Wir haben wieder einen Punkt mitgenommen. Das hilft uns natürlich weiter für den Klassenerhalt", sagte Noah Weißhaupt. Und Hauke Wahl meinte: "Mit Blick auf die heutigen Ergebnisse haben wir einen Pluspunkt geholt."