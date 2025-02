S04-Kapitän wird deutlich: "Peinlicher Auftritt!"

IMAGO/Tim Rehbein/RHR-FOTO

Kenan Karaman (M.) kassierte mit seinen Schalkern fünf Gegentore

Nach zuvor fünf Partien ohne Niederlage in der 2. Bundesliga wuchs rund um den FC Schalke 04 leise die Hoffnung, vielleicht doch noch in den höheren Gefilden der Tabelle anklopfen zu können. Am Samstagabend folgte dann beim 2:5 vor heimischer Kulisse gegen den 1. FC Magdeburg ein derber Rückschlag.

Allen Gelsenkirchenern dürfte bei der Heimklatsche gegen das beste Auswärtsteam der Liga deutlich vor Augen geführt worden sein, dass es weiterhin um nicht mehr gehen dürfte als den Klassenerhalt.

Desolat präsentierte sich der FC Schalke vor allem im Abwehrverhalten, folgerichtig hatte es nach etwas mehr als einer Stunde 0:4 aus Sicht der Königsblauen gestanden.

S04-Kapitän Kenan Karaman fand nach Schlusspfiff einmal mehr deutliche Worte zum Auftritt seiner Farben: "Es war eine Klatsche und ein peinlicher Auftritt von uns muss man sagen", so der Schalke-Stürmer am "Sky"-Mikrofon nach der fünften Heimniederlage der laufenden Saison.

"Wir wussten, dass die Magdeburger sehr auswärtsstark sind, aber wir haben zu viele Eins-gegen-Eins-Duelle auf dem Platz, die wir offensiv und defensiv nicht gut lösen", suchte Karaman die Gründe für die Pleite gegen Magdeburg vor allem in den eigenen Reihen.

Karaman: "Ausrutscher, der nicht mehr vorkommen darf"

Der Angreifer wolle die Partie nun zwar "knallhart analysieren", dann aber auch "schnell abhaken", da mit dem Auswärtsspiel beim 1. FC Köln am kommenden Sonntag (ab 13:30 Uhr) der nächste Härtetest bereits bevorsteht.

Auffällig war am Samstagabend noch das Verhalten der meisten Zuschauer in der Schalker Veltins-Arena, die trotz der deutlichen Heimniederlage von allzu lautstarken Protesten und Pfiffen gegen das eigene Team absahen.

"Die Fans wissen, dass die letzten Wochen gut waren. Es war ein Ausrutscher, der nicht mehr vorkommen darf. Vor allem zu Hause nicht vor 60.000 Zuschauern", meinte Schalke-Spielführer Karaman dazu.