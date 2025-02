Bayern-Abschied? Diesen Ratschlag hat Kane für Tel

IMAGO/Bahho Kara

Harry Kane (r.) mit Noch-Teamkollege Mathys Tel

Einen Tag vor Ende der Winter-Transferperiode in Deutschland ist die Zukunftsfrage von Youngster Mathys Tel beim FC Bayern noch immer offen. Nach dem 4:3-Heimsieg in der Fußball-Bundesliga gegen Holstein Kiel äußerte sich nun auch Teamkollege Harry Kane zu den anhaltenden Spekulationen über den jungen Franzosen.

"Mathys ist ein großartiger, junger Spieler. Ich habe mit ihm jetzt 18 Monate zusammengearbeitet. Er hat viel Potenzial, arbeitet und trainiert gerne hart. Er kann sich immer noch verbessern, aber er hat das richtige Mindset dazu", wurde der Top-Torjäger des FC Bayern nach seinem Doppelpack gegen die Kieler Störche von "t-online" zitiert.

Harry Kane selbst ist in der Sturmzentrale der Münchner absolut unumstritten und somit der Hauptgrund dafür, dass der 19-jährige Tel auf lediglich 252 Einsatzminuten in der laufenden Bundesliga-Saison kommt - Kane steht bei 1442 Minuten.

Da Tel am Samstag kurzfristig nicht im Kader des Tabellenführers stand, um einen eventuellen Verkauf auf der Zielgeraden der Wechselfrist nicht zu gefährden, hielten die Spekulationen am Abend weiter an.

Transferfenster schließt am Montag

Kane gab seinem jungen Teamkollegen eine Empfehlung mit auf den Weg: "Was auch immer sein nächster Schritt ist: Das Wichtigste ist, dass er spielt. Mein Rat ist, wo immer er jetzt hingeht, sollte er sicherstellen, dass er Spielzeit und Erfahrung bekommt." In der laufenden Saison steht der Teenager noch ohne Pflichtspieltreffer für den FC Bayern in allen drei Wettbewerben da.

Ein Transfer zu Tottenham Hotspur hatte Tel Medienberichten zufolge selbst abgelehnt. Jüngste Meldungen aus England brachten den Angreifer nun vor allem mit Manchester United in Verbindung.

Eine Entscheidung muss bis spätestens Montagabend fallen, wenn sowohl in Deutschland als auch in England das Transferfenster schließen wird.